Nahle revela que Morena ya revisa la afiliación de Yunes Márquez

febrero 20, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena ha iniciado la revisión del proceso de afiliación del expanista Miguel Ángel Yunes Márquez, según informó la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, a través de su cuenta de X (@rocionahle).

Este anuncio se da apenas dos días después de que Nahle manifestara públicamente su rechazo a la incorporación de Yunes Márquez al partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“De acuerdo a la petición que hicimos Diputados Federales; Diputados Locales; Senadora, Comité Estatal de Morena de Veracruz y una servidora, me ha informado Luisa Alcalde que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena inició el proceso de revisión”, publicó la mandataria veracruzana.

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, y Andrés Manuel López Beltrán, instaló recientemente un módulo de afiliación en el Senado. En este proceso se credencializaron varios legisladores, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, Alejandro Murat y Miguel Ángel Yunes Márquez, siendo este último el caso más polémico.

Desde su adhesión, la gobernadora de Veracruz ha cuestionado la inclusión del exmilitante panista, asegurando que presentará documentos que prueban sus presuntos malos manejos. A su postura se han sumado el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, así como diversos militantes y legisladores morenistas veracruzanos.

Sobre el tema, Luisa María Alcalde explicó que, conforme a los estatutos del partido, será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la que evaluará la procedencia de la afiliación y tomará una decisión al respecto.

Por su parte, al momento de afiliarse, Yunes Márquez agradeció a la bancada de Morena y reiteró su compromiso de apoyar las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Realmente me he sentido acogido en un momento en donde yo decidí, en mi vida, apoyar a la Presidenta de la República, apoyar porque estoy convencido de que México requiere una Presidencia fuerte… estoy muy contento de estar aquí, me siento en mi casa”, declaró el senador veracruzano.

Cabe destacar que, horas antes de su afiliación, Yunes Márquez había declarado que no tenía intenciones de unirse formalmente a Morena, pues aún tenía un proceso abierto en tribunales por su expulsión del PAN. Sin embargo, afirmó que ese asunto estaba “estancado” y que su ingreso a Morena era solo cuestión de tiempo.