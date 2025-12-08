Mujer es condenada a prisión por extorsión a futbolista Son Heung-Min

diciembre 8, 2025

Una mujer identificada solo como Yang fue sentenciada a cuatro años de prisión por extorsionar al futbolista Son Heung-min, según informó este lunes el Tribunal del Distrito Central de Seúl. La acusada intentó obtener 300 millones de wones (3 millones 700 mil pesos mexicanos) del jugador en 2024.

Según los hechos expuestos en el juicio, Yang envió a Son una fotografía de una ecografía de un bebé, afirmando que él era el padre, y exigió dinero a cambio de mantener silencio. Posteriormente, conspiró con un hombre para intentar extorsionar una suma adicional al futbolista.

El tribunal determinó que Yang “mintió” a Son, ya que no existía confirmación alguna sobre la paternidad del bebé que decía estar esperando.

Durante el proceso, la mujer negó los cargos de extorsión y tentativa de extorsión. En cambio, el varón que la ayudó a extorsionar al deportista del LAFC confesó su participación, y terminó recibiendo una condena de dos años de prisión.

Son Heung-min, de 33 años, considerado uno de los mejores futbolistas asiáticos, se unió al LAFC de la MLS en agosto pasado tras una década de carrera en el Tottenham de la Premier League.