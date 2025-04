Morenistas aprovecharán visita de Luisa Alcalde, líder nacional, para denunciar nepotismo: Huerta

abril 25, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- *El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara consideró que la visita de Luisa Alcalde, líder nacional de Morena a Veracruz, con motivo del inicio de las campañas a la alcaldía, será positiva, pues se dará cuenta del ambiente que prevalece en la entidad.

El político, que acusó que sus compañeros legisladores le quieren iniciar un proceso de expulsión por denunciar los casos de nepotismos, aseguró que seguramente la militancia le hará saber a la dirigente nacional sus inconformidades.

Desde el inicio del registro de candidatos, en el mes de enero, Huerta denunció que había al menos 20 casos de familiares de los alcaldes en funciones que se habían inscrito en el proceso interno de Morena.

Este 29 de abril, se espera el arribo de la dirigente nacional de MORENA, Luisa María Alcalde Luján, para acompañar a los aspirantes a alcaldes en Veracruz, «que bueno que viene, porque se va a enterar seguramente de lo que estoy diciendo, antes de que yo presente el documento ante el Consejo Nacional».

En ese sentido, Huerta Ladrón de Guevara, adelantó que en el marco del Consejo Nacional de MORENA, el próximo 4 de mayo, revelará los casos de nepotismo en la conformación de las planillas municipales. Advirtió que presentará casos concretos con nombres y apellidos.

«Nombres y apellidos, de todos los casos de nepotismo, queremos que la reflexión sea profunda y que vean que esto no es un juego, sino cosas serias y que debemos de extirpar esas prácticas corruptas».

Valoró como lamentable que se asegure que no hay nepotismo, cuando hay evidencias de que sí, «a mí me da pena que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, diga en la mañana que no hay nepotismo y que la realidad es que en Veracruz hay infinidad de casos, dónde le dieron vuelta al nepotismo».