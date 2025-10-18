Huerta debe dejar el protagonismo: Esteban Bautista

octubre 18, 2025

La presidenta Sheinbaum no necesita un emisario con una carta de ayuda, dijo el presidente de la Jucopo.

Lamenta el diputado que el senador busque solo reflectores a costa de los damnificados.

La mandataria y la gobernadora tienen focalizada y coordinan acciones de ayuda en la zona de las inundaciones.

Xalapa, Ver. – Es lamentable que el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara se deje llevar por el protagonismo político, y no encamine su persona a la buena voluntad de ayudar. “La presidenta Claudia Sheinbaum ni la gobernadora Rocío Nahle necesitan de un intermediario, ni de un protagonista para que le lleven una carta de los afectados”, como este personaje se publicitó este viernes en un medio de comunicación, señaló lo anterior el diputado local, Esteban Bautista Hernández.

Condenó el protagonismo del legislador cuando la zona norte y los damnificados enfrentan un momento tan crítico, ya que la mandataria Sheinbaum no requiere de ningún emisario para atender las demandas como lo está haciendo, dijo.

“Los hermanos de los municipios donde se registraron inundaciones están siendo apoyados bajo una logística que se coordina desde una mesa de evaluación en la ciudad de Poza Rica, y donde se instruyen las acciones de las fuerzas federales, la Marina y el Ejército.

“Le pido respetuosamente al senador Huerta que deje sus poses de “salvador”, pues sin hipocresías ni protagonismo hay que ayudar a los damnificados, como se está haciendo desde el Congreso del Estado”, señaló categórico el diputado Bautista Hernández.

“Es el momento de cerrar filas ante el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos, sus bienes, sus animales, de quienes perdieron todo, y enfrentan una dura situación, no es momento de oportunismo político, ni de ganar reflectores”, sentenció el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso.

En cambio, ante estas poses mediáticas, dijo que los diputados de todas las fracciones políticas lograron acuerdos para donar a las familias afectadas diversos apoyos. Este lunes, anunció, se llevarán mil depósitos para almacenamiento de agua, también miles de apoyos en despensas y utensilios para limpieza.

Actualmente se realiza la gestión desde el Congreso del Estado para hacer llegar más maquinaria y se apoyará en forma inmediata en la limpieza en todas las zonas dañadas, concluyó Bautista Hernández.