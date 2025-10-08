Morena “meterá turbo” para definir nuevo formato de comparecencias

octubre 8, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Naomi Gómez, adelantó que el grupo legislativo de Morena analiza modificar el formato de las comparecencias del gabinete estatal, en las que los secretarios de despacho deberán rendir cuentas sobre el primer año de gobierno de Rocío Nahle García.

La legisladora reconoció que están contra el tiempo, por lo que analizan “meterle turbo” para definir una nueva dinámica tanto para la rendición de cuentas de los secretarios como para la eventual comparecencia de la propia gobernadora.

Explicó que entre los ajustes que evalúan están el número de ciudadanos invitados, los tiempos de participación de los diputados —que consideró excesivos— y la cantidad de intervenciones por legislador.

“Estamos viendo qué viabilidad habría de cambiar el formato (…) justo lo estamos analizando como grupo legislativo. Estamos metiéndole turbo para que nos dé tiempo.

Estamos revisando el tema de las rondas, los tiempos y los asistentes. Queremos que las comparecencias sean ordenadas, organizadas y en apego a la legalidad”, dijo Gómez.

La diputada aclaró que no se ha planteado excluir a la gobernadora Rocío Nahle de su obligación de acudir ante el Pleno al cierre del ciclo de comparecencias.

Plazos para el Informe y comparecencias

De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución de Veracruz, la gobernadora debe presentar al Congreso, el 15 de noviembre de cada año, un informe escrito sobre el estado que guarda la administración pública.

La ley establece que los plazos para las comparecencias son del 16 de noviembre y hasta el 14 de diciembre. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) es responsable de proponer el calendario de comparecencias para su aprobación en el Pleno.

Una vez que concluyan las comparecencias de los secretarios, la gobernadora deberá acudir ante el Pleno del Congreso a responder las preguntas de los diputados, a más tardar el 15 de diciembre, fecha en que termina el periodo ordinario de sesiones.