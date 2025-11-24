Modo Clown regresa con show navideño en Xalapa

noviembre 24, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El Colectivo Pelotón anunció el regreso de su espectáculo Modo Clown, ahora con una edición especial de Navidad que se presentará los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Teatro La Caja.

Alexander Martínez, acompañado por Axel Uriel Morales, Gissele Aylin y Monserrat Capetillo, adelantó que esta temporada incluirá nuevos chistes y variaciones en los sketches, todos con un toque navideño. “Quienes ya han visto Modo Clown no pueden perderse esta edición; tenemos muchas sorpresas”, comentó.

El colectivo destacó que se trata de un show apto para todo público, pensado para que las familias compartan un momento de humor y convivencia. “Invitamos a la gente a desconectarse del teléfono y conectar entre personas, a través de la risa y de este estilo que ya es parte de nuestra esencia”, señaló Axel Uriel Morales.

Las funciones serán el 5 de diciembre a las 20:00 horas, el 6 a las 19:00 y el 7 a las 18:00. Los boletos están disponibles en preventa por 100 pesos y en general por 120 pesos, a través de las redes sociales del Colectivo Pelotón.