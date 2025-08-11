Cine, conciertos, teatro y más,esta semana en Xalapa

agosto 11, 2025

Xalapa, Ver.- Talleres, cine, conciertos, teatro y exposiciones forman parte de la amplia agenda cultural que el Ayuntamiento de Xalapa ha preparado para esta semana, con actividades para personas de todas las edades y gustos.

Este lunes, a las 16:00 horas, continúa el Taller de Arteterapia en óleo pastel que imparte Alex Van Roe en el Museo Casa de Xalapa (Muxa), y a las 18:00 horas, el Teatro J. J. Herrera será sede del concierto “Songs in the secret”.

El martes, a las 18:00 horas, en Palacio Municipal se desarrollará un Concierto Juvenil con la participación de la Banda Sinfónica Juvenil Tlaneltoca y el solista Emiliano Filobello, y en el Teatro J. J. Herrera, se proyectará la película “Omar”, dentro del Ciclo de Cine Palestino, Retrospectiva a Hany Abu-Assad.

El miércoles, a las 19:00 horas, se presentará Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, en colaboración con Yamaha Music School. Media hora después, en el auditorio de la IMAC, Combiscopio presentará la película “Home is some somewhere else”, de Carlos Hagerman Ruiz Galindo, dentro de su programación de Cine Mexicano.

El jueves, a las 17:00 horas, en el Barrio Mágico de Xallitic, el Grupo Roani se presentará en las “Tardes de Xallitic”; a las 18:00 horas, el Museo de la Música Veracruzana recibirá a Cezilya León con el concierto “Legato, Agua-Savia-Psique”.

A las 19:00 horas, en el Centro Recreativo Xalapeño (CRX), se presentará la muestra de cortometrajes “No Films”; y en la IMAC, el concierto “Cultura Pop 4, Abba y Música de los 70 y 80”. En el Teatro J. J. Herrera se ofrecerá el concierto “Ecos de los 80”.

El viernes, a las 15:00 horas, en el auditorio de la IMAC, el “Chipi Chipi Fest”, reunirá a bandas locales. A las 16:00 horas, en el CRX, se presentará la novela “Sidekick”, de Jackson A. Echeveste, con charla, firma de ejemplares y sorpresas.

Una hora más tarde, el Muxa albergará la presentación del libro “Imágenes que me cuento”, de Ricardo Benet Santamaría; mientras que en el Museo de la Música Veracruzana, se ofrecerá el concierto “Sinergia, armonías y contraste”, de Daniel Bremboolt.

A las 17:00 horas, en el CRX, se inaugurará la exposición gráfica “Estética del caos”, de Martín Méndez, y en el Teatro J. J. Herrera, se presentará la obra “Gardenias”, de Mónica Melgoza. El sábado, a las 9:30 horas, se llevará a cabo la iniciativa “Ilustra mi barrio 2025”, en distintos puntos del Centro de la ciudad.

A las 15:00 horas, el auditorio de la IMAC recibirá la clausura de los talleres de verano de teatro musical y cine para niños de Aquelarte Studios. A las 15:30 horas, el Barrio Mágico de Xallitic celebrará su segundo aniversario con música, danza, leyendas, ópera, ballet y cine.

A las 17:00 horas, el Museo de la Música Veracruzana tendrá dos presentaciones: el Concierto Infantil de Verano de la Facultad de Música de la UV y el recital de canto “Cita con Ángeles”, de alumnos de la soprano Ana Yuri Serna.

A la misma hora, en el Teatro J. J. Herrera se presentará la obra “Todos somos Job”, con el primer actor Miguel Pizarro; y en Xallitic, se proyectará el documental “Xallitic, donde el agua cuenta historias”.

El domingo, a las 10:00 horas, en el CRX se tendrá la Jornada de Terapias Complementarias.

A las 12:00 horas, el Parque Juárez será sede del programa “Domingos Familiares”, y a las 17:00 horas se desarrollará el tradicional “Danzón pa’l Corazón”, en este mismo espacio.

En el Museo de la Música Veracruzana se tendrá un concierto de Son de Niebla. La semana cerrará con los conciertos tributo a Luis Miguel, a las 19:00 horas, y Juan Gabriel, 21:00 horas, organizados por Candlelight en la Iniciativa de Arte y Cultura.