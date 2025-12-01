Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados se mantienen en lucha por la Liga MX

Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados se mantienen en lucha por la Liga MX

diciembre 1, 2025

Este fin de semana se definieron los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras una jornada de cuartos de final marcada por remontadas, definiciones agónicas y resultados dramáticos que configuraron dos enfrentamientos de alto nivel para la siguiente fase.

El vigente campeón Toluca se medirá a Monterrey, que eliminó a América en el minuto agonizante. Por el otro, Cruz Azul y Tigres protagonizarán un choque entre dos escuadras que superaron sus respectivas series con remontadas y golpes de efecto en los instantes finales. Estas llaves prometen máxima intensidad en la búsqueda por los dos boletos a la gran final.

Las semifinales prometen máxima intensidad con equipos que demostraron carácter, capacidad ofensiva y resistencia bajo presión en la fase previa.

La Liga MX todavía no ha confirmado las fechas y horarios de los encuentros.

¿Cómo les fue en cuartos?

Tigres UANL 5-0 Xolos de Tijuana (Global 5-3): Los felinos protagonizaron una remontada épica tras perder 3-0 en Tijuana, goleando 5-0 en el Volcán con doblete de Juan Brunetta y anotaciones de Nicolás Ibañez, Ozziel Herrera y Juan Pablo Vigón.

Cruz Azul 3-2 Chivas (Global 3-2): En un partido vibrante, La Máquina superó al Rebaño con gol agónico de Charly Rodríguez al 90+7′, tras haber empatado dos veces en el marcador (Gabriel Fernández y Jeremy Márquez) y beneficiarse de un penal fallado por Javier “Chicharito” Hernández al 86′.

Toluca 0-0 FC Juárez (Global 2-1): El campeón vigente mantuvo su ventaja de la ida para clasificar sin complicaciones.

América 2-1 Monterrey (Global 2-3): Aunque las Águilas ganaron el partido de vuelta con doblete de Raúl Zúñiga, los Rayados avanzaron por el triunfo 2-0 de la ida, sellando su pase con gol agonizante de Germán Berterame al 90+3′.