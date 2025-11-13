Fuera de lugar semiautomático se estrenará en fase final de la Liga MX

noviembre 13, 2025

Previo a la entrega de premios del Salón de la Fama 2025, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Mikel Arriola, confirmó ciertas modificaciones que tendrá la Liga MX. Entre ellas, el uso del fuera de lugar semiautomático.

“Un par de semanas adicionales para terminar ya con nuestra inversión. Es una inversión bastante alta, pero vale la pena para poder traer el mismo mecanismo tecnológico del fuera de lugar que tiene la Liga Premier”, dijo ante los medios.

Este sistema consiste en la integración de 10 a 12 cámaras de seguimiento, en conjunto con sensores dentro de los balones que detectan el pase y la trayectoria final.

A continuación, un ejemplo de cómo sería la toma que se presentará en televisión y en el estadio:

Su primera prueba contundente fue durante el Mundial de Catar 2022, obteniendo resultados positivos; sin embargo, como su nombre lo dice, cada toma debe ser analizada de manera manual por el VAR y no de forma automática.

Su despliegue en ligas importantes como la española y la inglesa ha reducido algunos de los errores de los silbantes, por lo que su llegada a la Liga MX promete ser un cambio radical en las decisiones y polémicas.

El comisionado también enfatizó que deberá quedar listo en esta fecha FIFA, y que se estrenará para la liguilla del presente torneo Apertura 2025. No obstante, la tecnología debe ser un mecanismo que permita mejorar, y su éxito será con base en la capacitación de todos los organismos.

Asimismo, también confirmó que están a la espera de que acaben las eliminatorias mundialistas de la Concacaf para poder definir a los rivales. De igual manera sentenció que en diciembre de este año se hará una asamblea con todos los equipos para dar toda la información del regreso del ascenso y descenso en un futuro próximo.