Mick Schumacher firma con Indy Car para 2026

noviembre 24, 2025

En la mañana de este lunes las redes sociales del torneo de automovilismo de monoplazas más importante de Estados unidos, el Indy Car, anunció la llegada del ex piloto de Fórmula 1, Mick Schumacher. Firma con la escudería estadounidense, Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

Mick, de 26 años, es hijo del legendario piloto Michael Schumacher. En su joven carrera ha tenido experiencia en grandes escenarios, iniciando en el karting, para después dar el salto a las etapas de la F4, F3, F2, y llegando al máximo circuito de la F1 con Haas en 2021.

En sus últimas etapas en la FIA estuvo en el campeonato de Resistencia (WEC) con Alpine, donde logró 2 podios en tres temporadas.

Sin embargo, al poco tiempo de informar su salida de Alpine, el pasado 20 de noviembre realizó pruebas con Indy Car, en la cual dejó anonadados a todos los directivos y admiradores.

“Su prueba con nosotros en el circuito de IMS fue excepcional, impresionó a todos y cada uno de los miembros del equipo. Todos salimos de ese evento decididos a hacer todo lo posible para incorporar a Mick a nuestro programa. Estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros, y no podemos esperar para empezar a trabajar”, dijo el dueño de RLL, Bobby Rahal.

Su nuevo camino iniciará el 1 de marzo de 2026, y usará el número 47, el 4 por elección y el 7 por la cantidad de títulos de su padre. Sus rivales más fuertes serán Palou y Dixon de Ganassi, Newgarden de Penske, y el piloto mexicano, Pato O´Ward de McLaren.

Mick, de nacionalidad alemana, se convertirá en el primer piloto de este país en competir en las 500 Millas de Indianápolis desde Max Sailer en 1923.