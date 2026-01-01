Conoce el calendario de días de asueto de la burocracia en Veracruz para el 2026

enero 1, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– Aún no concluye el periodo vacacional decembrino de 2025; sin embargo, a través de la Gaceta Oficial del Estado se publicó este 1 de enero el calendario de días de asueto para la burocracia estatal durante 2026.

El calendario incluye 19 días festivos y dos periodos vacacionales de 15 días hábiles, por lo que, en total, se suspenderán labores en las oficinas del Gobierno del Estado por al menos mes y medio.

El subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro, publicó el Calendario Oficial 2026 de Días Inhábiles para el Personal al Servicio del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el calendario, el próximo puente vacacional se registrará el lunes 2 de febrero, al recorrerse el descanso del 5 de febrero, fecha en la que se conmemora la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También en febrero se presentará otro fin de semana largo, ya que el lunes 16 y martes 17 serán inhábiles por la celebración del Carnaval de Veracruz. La suspensión de labores sólo aplicará en Veracruz, Boca del Río, Medellín y Xalapa; en el resto de los municipios se otorgará como día inhábil la fecha correspondiente a su fiesta principal.

En el mes de marzo será inhábil el lunes 16, al recorrerse la conmemoración del 21 de marzo, fecha en la que se recuerda el natalicio de Benito Juárez y el inicio de la primavera.

El calendario también marca el 22 de marzo como día inhábil únicamente para el personal de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), con motivo del “Día del Personal Trabajador del Agua”; sin embargo, al caer en domingo, no se contempla corrimiento.

Durante mayo se establecen tres días inhábiles: el viernes 1 de mayo, Día del Trabajo; el martes 5 de mayo, por la conmemoración de la Batalla de Puebla; y el domingo 10 de mayo, Día de las Madres.

Para septiembre, serán inhábiles el martes 15 y miércoles 16, por el aniversario del inicio de la Independencia de México, así como el viernes 25, Día del Tipógrafo, únicamente para el personal de la Editora de Gobierno.

En octubre se suspenderán labores el lunes 12, por el Día de la Raza, y el miércoles 21, por el Día del Trabajador de la Administración Pública Estatal.

Los días inhábiles de noviembre serán el domingo 1 y lunes 2, por el Día de Muertos, así como el lunes 16, al recorrerse la conmemoración del 20 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Además, el periodo vacacional de verano comprenderá del lunes 13 al viernes 31 de julio, mientras que el periodo vacacional de invierno será del lunes 14 al jueves 31 de diciembre, reanudándose labores el lunes 4 y martes 5 de enero de 2027.