El primer nacimiento de México en 2026 fue una niña

enero 1, 2026

Redacción/Xalapa. El primer nacimiento registrado en México durante este 2026 fue el de una niña, ocurrido en el Hospital de la Mujer y Neonatología, ubicado en el municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Salud a través de redes sociales, la recién nacida tuvo un peso de 3.31 kilogramos y nació en condiciones favorables. Las autoridades confirmaron que tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado de salud y permanecen bajo observación médica de rutina.

La dependencia estatal destacó la labor del personal médico y de enfermería que participó en la atención del parto, subrayando el compromiso del sector salud con la atención materno-infantil al inicio del nuevo año.

En la imagen compartida en la cuenta oficial de Facebook de la Secretaría de Salud se observa al equipo médico saludando a la cámara, mientras la madre y la recién nacida buscan el contacto físico, reflejando un momento de bienestar y cercanía tras el nacimiento.

Este hecho fue considerado simbólico, ya que marca el primer registro de vida en el país durante 2026 y representa un mensaje de esperanza y nuevos comienzos para México.