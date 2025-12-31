SAT actualiza las tablas del ISR 2026

diciembre 31, 2025

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicaron la Miscelánea Fiscal 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), incluyendo las nuevas tablas del Impuesto sobre la Renta (ISR) que aplicarán a partir del 1 de enero.

Este ajuste responde al impacto de la inflación en 2025 y busca actualizar los límites inferior y superior de los rangos para el pago de ISR en 13%.

Para los trabajadores, estos cambios tendrán un efecto directo en la nómina. Por ejemplo, un contribuyente que en 2025 pagaba 1.92% de ISR sobre su ingreso de entre 8,777 y 8,952.49 pesos mensuales, ahora verá su límite superior aumentado hasta 10,135.11 pesos.

De manera similar, quienes perciban entre 10,135.12 y 86,022.11 pesos mensuales pagarán una cuota fija de 194.59 pesos más 6.40% sobre el excedente del límite inferior. Esto significa que algunos asalariados que no reciban aumento podrían pagar menos ISR, pero quienes superen ligeramente el salario mínimo podrían ver disminuido su ingreso neto al quedar sujetos a la retención.

Estos son los descuentos de ISR, según estos salarios:

Salario de $10,000 → ISR: $729.02

Salario de $15,000 → ISR: $1,402.82

Salario de $20,000 → ISR: $2,383.65

¿Quiénes están exentos de ISR?

En cuanto a los salarios exentos, los trabajadores que perciban hasta 9,587.5 pesos mensuales no tendrán que pagar ISR en 2026; sin embargo, un empleado que gane 9,600 pesos deberá cubrir 184.32 pesos de ISR, recibiendo así un ingreso neto de 9,415.68 pesos, ligeramente inferior al salario mínimo actualizado para este año.

Estos ajustes reflejan cómo la actualización de las tablas impactará directamente a millones de trabajadores, y refuerzan la importancia de revisar la nómina para entender cómo cambiarán las retenciones fiscales en 2026.