Michoacán registra la primera muerte por sarampión en 2026

enero 26, 2026

Michoacán confirmó la primera muerte por sarampión en México durante este 2026, en medio de un repunte sostenido de contagios que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del país. Al momento, se desconoce la identidad y datos de este caso.

En la entidad del deceso se registran 265 casos confirmados; mientras que a nivel nacional, la Secretaría de Salud federal reportó 7 mil 417 contagios y 26 fallecimientos registrados entre 2025 y lo que va de 2026, la mayoría en personas que no contaban con esquema de vacunación completo.

⇒ El deceso registrado en Michoacán marca un punto crítico en el brote actual, ya que el virus se encuentra presente en las 32 entidades federativas y 265 municipios, con transmisión comunitaria activa en diversas regiones.

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión, en las últimas 24 horas se confirmaron 107 nuevos contagios, reflejando un incremento sostenido en la curva epidemiológica, especialmente durante enero. En diciembre de 2025 se contabilizaron 748 casos, mientras que en los primeros días de 2026 ya se registran 987 casos adicionales.

Las entidades con mayor número de contagios este año son:

• Jalisco: 521 casos

• Chiapas: 200 casos

• Sinaloa: 65 casos

• Ciudad de México: 51 casos

Aunque algunas regiones concentran la mayoría de los contagios, el virus del sarampión ha sido detectado en toda la república, evidenciando la dispersión nacional y las dificultades para contener la transmisión. En 2025, los fallecimientos por sarampión se concentraron principalmente en Chihuahua, con 21 defunciones.