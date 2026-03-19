México buscará “cero aranceles” en el T-MEC, confirma Sheinbaum

marzo 19, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la prioridad de México en la revisión del T-MEC es mantener “cero aranceles” en sectores clave como la industria automotriz, el acero y el aluminio.

En conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria indicó que este será el principal objetivo en las conversaciones con Estados Unidos, en el marco de la actualización del acuerdo comercial.

Asimismo, destacó que ya se realizó una primera reunión previa entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el titular de la Representación Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

La titular del Ejecutivo federal subrayó que el tratado también representa beneficios para Estados Unidos, particularmente por la integración de la industria automotriz entre ambos países.

A su vez, rechazó que México haya desplazado empleos estadounidenses, al afirmar que la actividad productiva en territorio nacional también genera puestos de trabajo en Estados Unidos.

Por su parte, Marcelo Ebrard informó que las conversaciones con autoridades estadounidenses ya iniciaron en Washington y que los equipos técnicos continuarán trabajando en los próximos días.