Busca SRE eliminar coyotaje en emisión de pasaportes: De la Fuente

agosto 22, 2025

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, señaló que se busca eliminar el coyotaje en la emisión de pasaportes, a través del contacto y asistencia directa con la ciudadanía.

Este jueves, el canciller supervisó la operación de la nueva oficina municipal de enlace para la emisión de pasaportes en Valle de Chalco, Estado de México.

De la Fuente precisó que de igual manera se cumple la instrucción presidencial de que la Cancillería esté cada vez más cerca de las personas, de donde viven y donde trabajan, para poderles ofrecer los servicios de una manera ágil, eficiente y muy digitalizada, y con ello evitar, los famosos gestores o “coyotes” que durante años aprovechaban las necesidades de la gente para hacer negocio.

El funcionario federal aseveró que esta nueva oficina, que dará servicio a las personas que habitan en nueve municipios de la zona oriente, obedece a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de fortalecer la simplificación administrativa de este trámite.

Informó que anualmente la SRE emite casi 4 millones de pasaportes que cuentan con más de 50 medidas de protección, lo que convierte a este documento en uno de los más seguros del mundo.

Acompañaron al canciller en este recorrido de supervisión el secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, y el presidente municipal de Valle de Chalco, Alan Velasco.