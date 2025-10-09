Mercados de Xalapa, en espera de que repunte la venta de mandarinas

octubre 9, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La venta de mandarinas en mercados de la ciudad ha ido lenta ante la baja producción hasta ahora.

Una de las vendedoras del mercado Jauregui Claudia Viveros dijo que la mandarina que se produce en Veracruz todavía está pequeña por lo que no se vende tanto.

«Todavía viene chica, todavía no viene muy grande y no está tan cara y no hay mucha».

Dijo que esta fruta típica de la temporada llega de Martínez de la Torre y Tlapacoyan principalmente.

Sin embargo, señaló que por ahora la de mejor calidad es la importada y cuyo costo es todavía elevado pues llega a los 80 pesos por kilo.

Sin embargo, ante este panorama las ventas no han incrementado y las compras que como comerciantes realizan son menores también para evitar tener pérdidas.