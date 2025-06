MC acusa fraude electoral en Poza Rica; exige intervención de Fepade

junio 8, 2025

Juan David Castilla

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Poza Rica de Hidalgo, Emilio Olvera Andrade, denunció un presunto fraude electoral tras detectar la pérdida de más de mil 300 votos durante el conteo oficial.

En conferencia de prensa, realizada en un hotel de la ciudad de Xalapa, el aspirante acusó que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) está favoreciendo a la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Adanely Rodríguez, ahijada del actual alcalde morenista de Poza Rica, Luis Fernando Remes Garza, alias “El pulpo”.

Emilio recordó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) lo posicionaba como ganador con una ventaja superior a los 2 mil 600 votos; sin embargo, el OPLE arrojó cifras distintas para presuntamente “robarse” la elección.

Añadió que existe una clara intervención del OPLE Veracruz y del Consejo Municipal de Poza Rica. Por ello, reclamó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) atraiga el caso y lleve a cabo las

Investigaciones pertinentes.

“Morena no ganó en las urnas y ahora pretende ganar en la mesa. Están tratando de manchar este proceso, no es posible que en casillas donde arrasamos hoy nos digan que no tenemos ni un solo voto, no es posible que boletas claras para MC hayan sido anuladas con argumentos absurdos mientras otras evidentemente alteradas hayan sido validadas a favor de otros partidos”, expresó el candidato emecista.

Olvera Andrade indicó que los paquetes electores llegaron al OPLE en la ciudad de Xalapa con las bolsas abiertas, sin candados ni cadena de custodia y pese a ello pretenden anular más de mil 300 votos que favorecían a MC.

El aspirante de MC en Poza Rica no descartó la posibilidad de que haya movilizaciones en Xalapa y la ciudad petrolera de la zona norte del estado de Veracruz, pero en un inicio agotarán los recursos legales.

Hasta el líder nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, difundió un video en redes sociales donde da a conocer que las boletas electorales marcadas a favor de MC fueron alteradas y anuladas luego de que también fueran tachados votos a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El recuento inició la noche del sábado en Xalapa, pero ha estado marcado por múltiples irregularidades, como boletas tachadas en más de un partido, sufragios anulados por contener nombres ajenos a la contienda y papeletas con consignas que enturbian la intención del voto ciudadano.