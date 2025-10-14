Con 800 Servidores de la Nación se levanta ya censo de afectados por inundación en 5 estados del país

octubre 14, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que personal de la dependencia inició el censo de viviendas afectadas por las lluvias en comunidades de Veracruz y otras entidades, con prioridad en las zonas más dañadas.

“Por instrucciones de nuestra presidenta, iniciamos el censo en las comunidades afectadas. Estamos dando prioridad a las localidades donde hubo mayor afectación”, señaló durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Montiel detalló que el levantamiento comenzó en 30 municipios, con especial atención en Poza Rica, donde ya laboran 800 servidores de la nación.

Además, se reforzará el número de brigadistas para avanzar más rápido, pese a las condiciones complicadas de los caminos.

“Vamos a llegar al último rincón donde necesitemos aplicar el censo. Nuestros compañeros están acostumbrados a caminar y lo están haciendo en estas circunstancias”, destacó.

La funcionaria informó que hasta el momento se han realizado 4 mil 178 registros y que el trabajo se desarrolla con prioridad en las zonas más afectadas y de acceso seguro para los equipos de campo.

Asimismo, anunció que, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrió 5 mil espacios para que jóvenes colaboren en las tareas de limpieza y recuperación de los municipios afectados.

“Así se hizo en Acapulco, donde tuvimos una brigada de ocho mil jóvenes que durante meses ayudaron a remover escombros”, recordó.

Montiel pidió a las familias comenzar la limpieza de sus viviendas sin esperar la visita del censo, a fin de prevenir riesgos sanitarios.

“No queremos trámites burocráticos, sólo les pedimos tomar una fotografía para mostrar a nuestros compañeros. La prioridad ahora es la salud”, explicó.

La secretaria agregó que los servidores de la nación también están realizando un censo de escuelas para conocer las condiciones en que se encuentran los centros educativos de las regiones afectadas.

“Estamos caminando en estas circunstancias, pero con mucho amor y convicción de apoyar a nuestro pueblo”, concluyó Montiel.