Madre denuncia que padre de su hija la sustrajo ilegalmente desde el 28 de mayo

mayo 30, 2025

Se trata de la pequeñita Mía Mishell Fuentes Hernández de 2 años 10 meses.

Se abrió carpeta de investigación en contra de Ismael Fuentes Palacios

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Desde el pasado 28 de mayo nada se sabe de la menor Mía Mishell Fuentes Hernández de apenas 2 años de edad, luego de que fue sustraída ilegalmente por su padre Ismael Fuentes Palacios, denunció la madre de la pequeña Landys Ilset Hernández Ruiz.

La angustiada madre señala que por una denuncia previa, su expareja no podía ver a la niña sin que ella estuviera presente, por lo que él le pidió verla un momento, a lo que accedió.

Con engaños, explicó, se dirigieron hacia la calle Miguel Alemán, donde presuntamente le compraría una hamburguesa Mía y cuando ella (la mamá) se bajó del auto, este arrancó y emprendió la huida.

“Se para frente a la hamburguesería, les digo que se bajen conmigo y me dice que solo se tomaba unas fotos con mi hija, no se me hizo raro, me bajo del coche, caminé hacia el local, cuando escuche el sonido del coche que arrancó super fuerte y me quedé impactada”.

Indicó que empezó a marcar al celular de su expareja, pero hasta el momento se ha apagado, solo su madre le confirmó que la niña estaba con la familia paterna, pero no se le dio la ubicación.

“No se nada de mi hija, se me ocurrió marcarle a la mamá de él, me dijo que sí tenían a mi hija, que no me la iban a devolver y que no la iba a volver a ver. Su coche es un Jetta Blanco, tiene un negocio propio de Fletes y Mudanzas Palacios, no lo han visto”.

Se hizo la llamada de emergencia al 911, llegaron elementos de la Policía Estatal y de inmediato presenté la denuncia por el delito de sustracción de menores ante la Fiscalía General del Estado, lo que quedó asentado en la carpeta de investigación 799/2025.

“Temo por la seguridad de mi hija, tiene 2 años 10 meses, estoy desesperada, trato de estar tranquila, temo por la seguridad de mi hija, estoy haciendo todo lo que las autoridades me dicen, estoy repartiendo volantes, él tienen contactos, familia, tienen mucha gente y eso yo temo”.

Y es que, dijo, tienen familia en Ciudad de México, en Hidalgo, Misantla, por lo que se corre el riesgo de que la lleve lejos.

Landys Ilset Hernández dijo que presentó la denuncia ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Persona, quien realizó la ficha de búsqueda de la pequeñita.