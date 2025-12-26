Localizan cuerpo de un hombre en río Sedeño; autoridades investigan

diciembre 26, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El hallazgo del cuerpo de un hombre en las aguas del río Sedeño movilizó a los cuerpos de seguridad la mañana de este viernes 26 de diciembre.

El descubrimiento ocurrió alrededor de las 7:30 horas a la altura de la colonia 21 de Marzo, en los límites entre los municipios de Xalapa y Banderilla.

Fueron habitantes de la zona quienes, al percatarse de la presencia de una persona flotando en el afluente, alertaron de inmediato a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales, procedieron a realizar el acordonamiento perimetral para preservar la escena conforme a los protocolos de ley.

Minutos más tarde, personal de la Dirección General de Servicios Periciales se presentó en el sitio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Debido a las condiciones del hallazgo, la víctima no pudo ser identificada de manera inmediata, por lo que fue trasladada al Servicio Médico Forense en calidad de desconocida.

La Fiscalía General del Estado ha iniciado una carpeta de investigación para determinar las causas del deceso y establecer si existen indicios de violencia en el caso.

Se espera que en las próximas horas familiares acudan a realizar la identificación oficial y que los estudios de necropsia arrojen mayor claridad sobre los hechos que conmocionaron a los vecinos de la colonia 21 de Marzo en este cierre de semana.