Localizan con vida a expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán

noviembre 6, 2025

La Fiscalía General de Michoacán informó este jueves que Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, fue localizado con vida, sin mayores detalles. Fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre, en el marco del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

⇒ Según la ficha de desaparición, Correa Gómez, de 41 años de edad, fue visto por última vez el pasado 2 de noviembre, en la localidad de Tierra Colorada, municipio de Ciudad Hidalgo, cerca de los límites de Michoacán y el Estado de México.

“Informamos que ha sido localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre”, indicó la Fiscalía michoacana a través de sus redes sociales, sin agregar mayor información.

Un informe de las áreas de inteligencia revela que, a las 03:30 horas del 2 de noviembre, fue visto dentro de un bar con razón social “La Ingrata” en estado inconveniente, donde se registró una fuerte riña en la que el propio Correa Gómez habría estado involucrado.

⇒ Los reportes indican que el exedil de Zinapécuaro estaba en compañía de una persona identificada como Rodrigo Camacho, “El Catrín”, dueño de casas de empeño en el municipio de Ciudad Hidalgo.

El pasado 3 de noviembre, la Fiscalía General de Michoacán dio a conocer que encontraron la camioneta y objetos personales de Correa Gómez en el hotel donde se hospedaba, por lo que motivó que las investigaciones y los recorridos policiales se intensificaran en la zona oriente del estado.