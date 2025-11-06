Decomisan 2.5 toneladas de cocaína en costas de Michoacán

noviembre 6, 2025

Este jueves 6 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el decomiso 87 paquetes de cocaína que en total sumaban un monto de 2.5 toneladas de droga durante una operación marítima frente a las costas de Michoacán.

El titular de la dependencia afirmó que dicha acción evitó que 980 millones de pesos llegarán al crimen organizado, y que a lo largo del sexenio de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, ya va un total de 51 toneladas de droga aseguradas.

El decomiso se dio durante una operación marítima en donde primero lograron avistar un cargamento de 47 bultos con mil 354 kilogramos de cocaína, y, momentos después, se logró la incautación de un segundo cargamento con 40 bultos que contaban con mil 196 kilogramos de cocaína.

En el operativo participaron elementos de la Armada de México (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).