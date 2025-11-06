Decomisan 2.5 toneladas de cocaína en costas de Michoacán

noviembre 6, 2025

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 87 bultos, con aproximadamente 2.5 toneladas de posible cocaína, en costas de Michoacán, con lo que la presente administración suma aproximadamente 51 toneladas de esta droga decomisadas en la mar por personal naval.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de patrullaje de vigilancia marítima y aérea para el mantenimiento del Estado de derecho en la mar, en la que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México, con lo que se avistó una carga.

⇒ Los efectivos aseguraron 47 bultos con un peso de mil 354 kilogramos de presunta cocaína; en seguimiento a esta operación, se localizó una carga adicional de 40 bultos con un peso de mil 196 kilogramos de cocaína. La droga fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público.

En el comunicado, la Secretaría de Marina detalló que la presunta cocaína retenida representa una afectación económica al crimen organizado de más de 980 millones de pesos y que se evitó que aproximadamente cinco millones de dosis llegaran a la sociedad.

⇒ En esta acción también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las Secretaría de Marina resaltó que este aseguramiento forma parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que efectúan en aguas nacionales, para inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.