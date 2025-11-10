Lluvias torrenciales y evento de Norte en Veracruz

noviembre 10, 2025

Este día, el frente frío núm. 13 recorrerá la península de Yucatán, a su vez, la masa de aire ártica cubrirá la mayor parte del territorio mexicano, generando lluvias fuertes a intensas en el sureste del país, incluida dicha península; así como lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (regiones Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte y este); las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Asimismo, se pronostica ambiente de gélido a muy frío con heladas al amanecer en los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país; evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje elevado en costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y rachas de 50 a 70 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También, prevalecerán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Al final del día, el frente frío núm. 13 ingresará al mar Caribe y dejará de afectar gradualmente a México. En el resto del país, se pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y sin probabilidad de lluvia.





El Servicio Meteorológico Nacional vigila el avance del frente frío núm. 13 sobre el litoral del golfo de México y sureste del país, incluida la península de Yucatán, toda la información en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte

Pronóstico de lluvias para hoy 10 de noviembre de 2025:



Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte y este).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Hidalgo (región Sierra Baja), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Querétaro (región Sierra Gorda), Tlaxcala y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Estado de México y Ciudad de México.





Posible caída de nieve o aguanieve: cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Las lluvias fuertes a puntuales torrenciales, podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.



Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 10 de noviembre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 10 de noviembre de 2025:



Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Nuevo León y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 10 de noviembre de 2025:



Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h con tolvaneras: San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Puebla.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h con posibles tolvaneras: golfo de California, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.



Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz; además del golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, se prevé un marcado descenso de las temperaturas en el Valle de México, con ambiente frío a muy frío, y gélido con heladas en zonas altas. Densos bancos de niebla. Cielo nublado durante todo el día. Durante la mañana, se prevén lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México. Durante la tarde, ambiente fresco, persistiendo las lluvias aisladas en zonas altas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 13 a 15 °C. Para Toluca, Edo. Méx., la temperatura mínima será de 0 a 2 °C y la máxima de 12 a 14 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h.



Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Baja California y Baja California Sur. Bancos de niebla en la costa occidental la península. Durante la mañana, ambiente frío a fresco, así como muy frío con posibles heladas en zonas serranas del norte de Baja California. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en el golfo de California y con posibles tolvaneras en Baja California.



Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como frío con posibles heladas en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en Sonora y Sinaloa.



Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente frío a fresco con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, así como caluroso en costas de la región. Viento de componente este de 20 a 35 km/h en la región, con rachas de 50 a 60 km/h y tolvaneras en Jalisco.



Pacífico Sur: Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de nieblas en zonas serranas. Por la tarde, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca (norte y este) e intensas en Chiapas (norte y este); todas con descargas eléctricas y podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Sin lluvia en Guerrero. Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h y posibles tolvaneras en Guerrero. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.



Golfo de México: En el transcurso del día, cielo nublado con lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (regiones Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas), intensas en Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Tabasco (oeste y sur), así como lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas); mismas que podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones. Chubascos en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente frío a fresco, así como gélido a muy frío con heladas en la zona montañosa de Veracruz. Bancos de niebla en la región. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz, y rachas de 50 a 70 km/h con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Tabasco. Condiciones para caída de nieve o aguanieve en cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Campeche (suroeste) y Quintana Roo (costa); mismas que podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Yucatán. Ambiente fresco a templado a lo largo del día. Evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo nublado con chubascos en San Luis Potosí (este). Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente muy frío a frío, así como gélido con posibles heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila y San Luis Potosí. Bancos de niebla en zonas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento del este y noreste de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes; y rachas de 35 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango.



Mesa Central: Por la mañana, ambiente muy frío en la región y gélido con heladas al en zonas altas de Tlaxcala y Puebla. Bancos de niebla en la mayor parte de la región. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental); muy fuertes en Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango) y fuertes en Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) e Hidalgo (región Sierra Baja); dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Querétaro (región Sierra Gorda) y Tlaxcala. Viento del este y noreste de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h con tolvaneras en Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Puebla, y rachas de 35 a 50 km/h en Morelos y con posibles tolvaneras en Hidalgo.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Coatzacoalcos, Ver., 183.0; Tenosique, Tab., 32.0; Valladolid, Yuc., 18.0 y Chalchihuitán, Chis., 16.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Culiacán, Sin., 36.4; Arriaga, Chis., 35.8; Ejido Nuevo León, B.C., 35.5; Acapulco, Gro., 34.8; Campeche, Camp., 34.7; Ciudad Constitución, B.C.S., 34.5; Empalme, Son., 34.2; Villahermosa, Tab., 33.8; Mérida, Yuc. y Manzanillo, Col., 33.0; y Tacubaya, CDMX, 25.7.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Temosachic, Chih., 0.2; Saltillo, Coah., 5.0; Durango, Dgo., 6.1; Loma Grande, Mariano Escobedo, Ver., 7.5; Zacatecas, Zac., 7.9; Guadalajara, Jal., 9.6 y Tacubaya, CDMX, 9.8.