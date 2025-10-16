Lluvias puntuales fuertes en Veracruz

octubre 16, 2025

Para hoy, el sistema frontal núm. 7 se extenderá con características de estacionario sobre el norte del país, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y con la corriente en chorro subtropical, lo que ocasionará descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en las región mencionada, además del noroeste mexicano, así como lluvias puntuales fuertes en Chihuahua; e intervalos de chubascos en Coahuila. Por su parte, el ingreso de humedad del mar Caribe y el avance lento de la onda tropical núm. 38, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán; y puntuales fuertes en Campeche. Un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental, el flujo de aire húmedo del océano Pacífico y mar Caribe en el sureste, sur y oriente del territorio nacional, así como una circulación ciclónica en altura, que se debilitará en el transcurso del día, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Veracruz; intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí. Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a costas del Pacífico sur mexicano, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Guerrero, además de oleaje elevado en costas de dichos estados. El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, canales de baja presión en el interior del país, así como inestabilidad atmosférica sobre el centro de la República Mexicana, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit y Jalisco; puntuales fuertes en Sinaloa, Durango, Colima y Michoacán; intervalos de chubascos en Puebla, Morelos, Ciudad de México y Estado de México; y lluvias aisladas en zonas de Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

Pronóstico de lluvias para hoy 16 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (regiones: Sierra Sur, Costa e Istmo) y Chiapas (regiones: Fronteriza, Sierra y Soconusco).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (costa), Jalisco (costa), Guerrero (este y sureste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Chihuahua (sur y noreste), Durango (norte y oeste), Colima (norte y costa), Michoacán (costa), Veracruz (regiones: Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Campeche (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila (noroeste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (sur), Estado de México (suroeste), Ciudad de México (sur), Morelos (norte) y Puebla (regiones: Tehuacán-Sierra Negra y Valle de Atlixco-Matamoros).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 16 de octubre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 16 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Sonora, así como zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Veracruz; así como en zonas montañosas de Jalisco y Colima.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 16 de octubre de 2025:

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California (norte), Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas, ambiente frío a fresco en la mayor parte de la región, con heladas en zonas altas del Estado de México y con temperaturas mínimas menores a 0 °C en sus zonas montañosas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido; probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México (suroeste) y la Ciudad de México (sur), las cuales podrán estar acompañadas con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 20 a 22 °C. Vientos de dirección variable menores a 15 km/h en la región, con rachas de 45 km/h en zonas del Estado de México y Ciudad de México. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado durante el día, sin lluvia en Baja California. Por la mañana, bancos de niebla en el occidente de Baja California; ambiente templado en la mayor parte de la región, fresco en zonas serranas, y frío en zonas serranas, siendo muy frío con temperaturas mínimas menores a 0 °C y heladas en sierras del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en sierras de Baja California; lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur. Viento del noroeste de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en zonas costeras del occidente de Baja California y Baja California Sur.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado y sin lluvia en Sonora, y medio nublado a nublado en Sinaloa. Por la mañana ambiente fresco a templado en Sonora y frío con temperaturas mínimas menores a 0 °C y posibles heladas en su porción norte, así como ambiente cálido en el sur de Sonora y en la mayor parte de Sinaloa. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Sinaloa; lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Sinaloa (sur), las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente oeste de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas altas de Jalisco, Colima y Michoacán, siendo cálido en el sur de Michoacán y en costas de la región. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit (costa) y Jalisco (costa); y puntuales fuertes en Colima (norte y costa) y Michoacán (costa), todas con descargas eléctricas; dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Vientos del oeste menores a 15 km/h en la región, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco a templado, y frío con posibles heladas en sierras del centro de Oaxaca, siendo cálido en costas de la región. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y muy caluroso con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Oaxaca (istmo de Tehuantepec); lluvias puntuales intensas en Chiapas (regiones: Fronteriza, Sierra y Soconusco) y Oaxaca (regiones: Sierra Sur, Costa e Istmo), así como lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero (este y sureste), todas con descargas eléctricas; dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Vientos de componente norte con rachas de 50 km/h en el istmo de Tehuantepec, durante la mañana; y vientos de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chipas. Se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costa de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y fresco en zonas serranas, siendo frío con temperaturas menores a 0 °C en la zona montañosa de Veracruz, siendo cálido en costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y templado en zonas altas de Veracruz; lluvias puntuales fuertes en Veracruz (regiones: Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste), todas con descargas eléctricas; dichas lluvias podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos; además, se pronostican chubascos en Tamaulipas (sur). Viento de componente este de 15 a 25 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 en zonas de Tamaulipas y rachas menores a 45 km/h en zonas de Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente templado a cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso; lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte y este); y puntuales fuertes con posibles descargas eléctricas en Campeche (sur); dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del norte y noreste menores a 15 km/h en la región, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, sin lluvia en Aguascalientes. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas serranas; ambiente fresco, y frío con temperaturas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Durante la tarde, ambiente cálido en la región, y caluroso en zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua; lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (sur y noreste) y Durango (norte y oeste), con descargas eléctricas; dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén chubascos con posibles descargas eléctricas en Coahuila (noroeste) y Nuevo León (centro y sur), además de lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí y Zacatecas. Viento de dirección variable de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango; y vientos menores a 15 km/h en el resto de la región, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día, sin lluvia en Guanajuato. Por la mañana, bancos de niebla en sierras de la región; ambiente fresco, y frío en zonas altas, con temperaturas menores a 5 °C en zonas serranas de Guanajuato, y temperaturas mínimas inferiores a 0 °C en cimas montañosas de Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas altas; chubascos en Morelos (norte) y Puebla (regiones: Tehuacán-Sierra Negra y Valle de Atlixco-Matamoros), así como lluvias aisladas en zonas de Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Vientos de dirección variable menores a 15 km/h en la región, con rachas de 40 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Las Choapas (San José del Carmen), Ver. 27.0; Cunduacán (Samaria), Tab. 23.0; Ángel Albino Corzo (El Triunfo), Chis. 22.0; Xicoténcatl (San Gabriel), Tamps. 20.0; Manzanillo, Col. 10.0; Gustavo A. Madero (Cien Metros), d. de Méx. 2.7 y Tlaxcala, Tlax., 2.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Culiacán, Sin. 36.8; Valladolid, Yuc. 34.4; Ciudad Obregón, Son. 34.2; La Paz, B.C.S., Piedras Negras, Coah. y Colima, Col. 34.0; Tapachula, Chis. 33.9 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de México. 23.1

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Pachuca, Hgo. 8.6; Puebla, Pue. 9.8; Aeropuerto Internacional, Cd. De Méx. 10.0; Aguascalientes, Ags. 10.8; Lagos de Moreno, Jal. 11.6 y Huajuapan de León, Oax. 12.0.