Lluvias intensas en Veracruz

septiembre 15, 2025

Este día, la tormenta tropical Mario se localizará al suroeste de Baja California Sur, su circulación ocasionará lluvias y vientos fuertes en dicha entidad. Por otra parte, el monzón mexicano aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. A su vez, un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro del territorio nacional, interaccionará con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico asociada con la onda tropical núm. 32, que se desplazará sobre el sur y centro de México, así como con la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico central mexicano, originando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como en el occidente del país; además de lluvias puntuales intensas en Puebla. Otro canal de baja presión sobre el noreste de la República Mexicana en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México, originará chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada. Finalmente, un canal de baja presión y una vaguada en altura en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, provocarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas sobre dichas regiones.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.





Para más información de la tormenta tropical Mario en el océano Pacífico, consulta el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Pronóstico de lluvias para hoy 15 de septiembre de 2025:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Puebla (este y norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 15 de septiembre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 15 de septiembre de 2025:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 15 de septiembre de 2025:



Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca (costa).

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado durante el día, lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Baja California. Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de la península y ambiente frío en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región; con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Sonora (centro y este) y Sinaloa (norte y sur); las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la región y fresco en zonas serranas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y rachas de hasta 45 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas en Nayarit, así como muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente templado, así como frío con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la región y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco, Michoacán y Colima.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (oeste y sur), así como lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero. Todas las lluvias con descargas eléctricas; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, bancos de niebla o neblina y ambiente fresco a templado y cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en Guerrero y Chiapas, además de oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de la región.

Golfo de México: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales intensas en Veracruz (centro y sur), lluvias muy fuertes en Tabasco y fuertes en Tamaulipas; todas con descargas eléctricas; además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la mañana, ambiente templado a cálido y frío en sierras de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, así como rachas de viento de hasta 45 km/h en el resto de la región.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo; acompañadas con descargas eléctricas; además, podrían originar inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente cálido y durante la tarde, ambiente caluroso. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la región.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Chihuahua (oeste y sur), muy fuertes en Durango y San Luis Potosí; las cuales, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Zacatecas. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas serranas de Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

Mesa Central: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales intensas en Puebla (este y norte), así como lluvias fuertes en Morelos, Hidalgo y Tlaxcala; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Guanajuato y Querétaro. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco en la región y frío en sierras de Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Guanajuato y rachas de hasta 45 km/h en el resto de la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Mocorito, Sin., 62.0; Álamos, Son., 51.0; Chihuahua, Chih., 44.0; Iztapalapa, CDMX, 41.0; Malinalco, Edo. Méx., 38.0; Gómez Farías, Tamps., 35.0; El Bosque, Chis., 32.0; Tecomán, Col., 32.0; San Nicolás de los Garza, N.L., 31.0 y Juárez, Coah., 29.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ciudad Constitución, B.C.S., 38.2; Culiacán Sin., 37.6; Torreón, Coah., 36.2; Valladolid, Yuc., 36.0; Empalme, Son., 35.2; Villa Hermosa, Tab., 35.0; Arriaga, Chis., 34.7; Rioverde, S.L.P., 34.6; Campeche, Camp., 34.0 y Tacubaya, CDMX, 27.3

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 9.0; Tlaxcala, Tlax., 12.4; Puebla, Pue., 12.4; Zacatecas, Zac., 13.0; Pachuca, Hgo., 13.1 y Tacubaya, CDMX, 14.0.