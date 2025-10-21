Lluvias intensas con rachas de viento en Veracruz

octubre 21, 2025

Este día, un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica hacia las costas del Pacífico Sur mexicano, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con puntuales intensas en zonas de Veracruz y Oaxaca. Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero, reforzará la probabilidad de lluvias fuertes en el sur del país. Otro canal de baja presión se extenderá sobre el occidente y centro del territorio nacional, y, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones. Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, por lo que se pronostican fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en el norte y noreste del país. Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera ingresará al noroeste del país, en donde ocasionará vientos con rachas de hasta 50 km/h, así como descenso de temperaturas en Baja California. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, ocasionará una baja probabilidad de lluvias en dicha región, además de la Mesa Central y el noreste del país.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte del país durante el día martes; para mayor información: https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte

Pronóstico de lluvias para hoy 21 de octubre de 2025:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Oaxaca (regiones Papaloapan, Sierra Norte e Istmo).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Olmeca), Chiapas (norte, este y sureste) y Tabasco (este y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero (sur y sureste), Campeche (oeste y sur), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Sotavento), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 21 de octubre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 21 de octubre de 2025:



Temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 21 de octubre de 2025:



Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas occidentales de Baja California y Baja California Sur.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado, sin lluvia en la Ciudad de México e incremento de nubosidad con probabilidad de intervalos de chubascos en zonas del Estado de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente templado a cálido en Baja California Sur y fresco en la mayor parte de Baja California, frío en zonas altas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento del noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia en Sonora y lluvias aisladas en Sinaloa. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como ambiente caluroso por la tarde, en la región. Viento del noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Sonora.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido; lluvias e intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Jalisco, y rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido; lluvias puntuales intensas en Oaxaca (regiones Papaloapan, Sierra Norte e Istmo); muy fuertes en Chiapas (norte, este y sureste), y lluvias fuertes en Guerrero (sur y sureste), todas con descargas eléctricas; dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente norte de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), asimismo se prevé rachas de viento de hasta 35 km/h en Guerrero y Chiapas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).

Golfo de México: Cielo nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente templado a cálido. Probabilidad de lluvias aisladas matutinas en Tabasco y el sur de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; probabilidad de lluvias intensas en Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), así como lluvias muy fuertes en Veracruz (regiones Capital y Olmeca) y Tabasco (este y sur), todas las lluvias con descargas eléctricas; las lluvias antes mencionadas podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén chubascos en Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Sotavento) y lluvias aisladas en Tamaulipas. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en costas de Tamaulipas, y rachas menores a 35 km/h en zonas de Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente cálido. Durante la tarde ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Campeche (oeste y sur), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur), las lluvias antes mencionadas podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de la península.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío en zonas altas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; probabilidad de lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, Durango y San Luis Potosí. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y rachas de 35 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Mesa Central: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Guanajuato. Por la mañana, ambiente fresco. Durante la tarde, ambiente cálido; lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se pronostican intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), y lluvias aisladas en Querétaro e Hidalgo. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

La Concordia, Chis., 36.0; Ursulo Galván, Ver., 28.0 y Benito Juárez, Q. Roo, 15.0

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Monclova, Coah., 38.3; Culiacán, Sin., 37.8; Hermosillo, Son., 37.0; Ciudad Victoria, Tamps., 36.2; Puerto Angel, Oax., 35.2; Monterey, N.L., 35.0 y Tacubaya, CDMX, 24.5.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Pachuca, Hgo., 7.7; Tlaxcala, Tlax., 9.5; Puebla, Pue., 11.8; Saltillo, Coah., 12.6; Zamora, Mich., 12.8 y Tacubaya, CDMX, 12.4.