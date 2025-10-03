Lluvias intensas con pósible caída de granizo en Veracruz

octubre 3, 2025

Este día, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se localizará al sur de las costas de Michoacán y Colima, en interacción con la vaguada monzónica que se extenderá próxima al Pacífico Sur y Central Mexicano, generarán lluvias puntuales intensas en Guerrero (norte, este y costa) y Oaxaca (oeste, norte, y sur); así como lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de la República Mexicana. Así mismo, un canal de baja presión sobre la vertiente del golfo de México e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias con chubascos en regiones del norte y centro del territorio nacional, además de lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, originando rachas de viento en dicha región. Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso con temperaturas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.



Las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.



Para más información del ciclón tropical Octave en el océano Pacífico, consulta el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Pronóstico de lluvias para hoy 03 de octubre de 2025:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (norte, este y costa), Oaxaca (oeste, norte y sur), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Chiapas (norte, oeste y sur) y Yucatán (centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco y Ciudad de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Durango, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 03 de octubre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Colima, Michoacán y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 03 de octubre de 2025:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 03 de octubre de 2025:

Viento de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Viento de 10 a 25 km/h con 40 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y Veracruz (sur).



Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Chiapas y Veracruz (sur).

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco a templado en la región, con ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas, además de lluvias aisladas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.



Península de Baja California: Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, cielo parcialmente nublado con bancos de niebla en el occidente de Baja California. Por la tarde, ambiente caluroso en la península; cielo medio nublado con chubascos y descargas eléctricas en Baja California Sur, y sin lluvia en Baja California. Viento del oeste y noreste de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado durante el día, con chubascos y descargas eléctricas en Sinaloa, así como lluvias aisladas en Sonora. Por la mañana ambiente fresco a templado. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Viento del oeste y suroeste de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en Sonora y rachas de hasta 40 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y Colima, así como lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Jalisco; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Colima y Michoacán; rachas de viento de 40 a 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, y rachas de viento de hasta 40 km/h en Nayarit.

Pacífico Sur: Condiciones de cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guerrero (norte, este y costa), Oaxaca (norte, oeste y sur) y Chiapas (norte, oeste y sur); dichas lluvias podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente fresco a templado; así como cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costa de Guerrero y Oaxaca; además de rachas de hasta 40 km/h en Chiapas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Chiapas.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Veracruz (sur) y Tabasco (oeste y sur); dichas lluvias podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos con descargas eléctricas en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente fresco en zonas altas de Veracruz, y templado en el resto de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz (sur), y rachas de hasta 40 km/h en Tabasco. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura costa sur de Veracruz.

Península de Yucatán: Por la mañana, ambiente templado, cielo parcialmente nublado. Por la tarde, ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en Yucatán (centro), y lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Quintana Roo, todas acompañadas con descargas eléctricas; dichas lluvias podrían originar encharcamientos e inundaciones. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos y descargas eléctricas en San Luis Potosí; lluvias aisladas en Coahuila y Durango; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, así como rachas de hasta 40 km/n en Durango.

Mesa Central: Por la mañana, ambiente fresco a frío, con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla y Morelos; dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos con descargas eléctricas en Hidalgo y Tlaxcala, así como lluvias aisladas en Guanajuato y Querétaro. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Guanajuato, y rachas de viento de hasta 40 km/h en el resto de la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Acapulco, Gro., 101.0; Tecpatán, Chis., 66.0; Catemaco, Ver., 64.0; Tlalpan, CDMX, 48.5 y Chalco de Díaz Covarrubias, Edo. Méx., 9.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son., 41.5; Ejido Nuevo León, B.C., 39.8; Ciudad Constitución, B.C.S., 39.0; Culiacán, Sin., 38.1; Piedras Negras, Coah., 37.4; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, 36.7; Campeche, Camp., 35.8; Valladolid, Yuc. y Colima, Col., 35.5 y Tacubaya, CDMX, 22.7.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Saltillo, Coah., 10.1; Zacatecas, Zac., 10.3; Toluca, Edo. Méx., 11.4; Durango, Dgo., 11.6; Tlaxcala, Tlax., 11.7; Tacubaya, CDMX, Puebla, Pue. y San Cristóbal de las Casas, Chis., 13.8; y Guadalajara, Jal., 14.6.