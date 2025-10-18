Lluvias fuertes con rachas de viento en Veracruz

octubre 18, 2025

Para hoy, se prevén lluvias puntuales intensas en Chiapas (regiones Sierra y Soconusco), así como lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, debido al ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, favorecido por la cercanía de la vaguada monzónica. Por su parte, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, generarán lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Estado de México, Morelos y Puebla; lluvias con chubascos en Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Ciudad de México y Tlaxcala; y lluvias aisladas en zonas de Zacatecas, San Luis Potosí e Hidalgo. La entrada de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo; lluvias con chubascos en Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz (centro y sur), así como lluvias aisladas en Veracruz (norte). Finalmente, en el transcurso de este día, se prevé que un nuevo frente frío se aproxime a la frontera norte de México y en interacción con la corriente en chorro subtropical, originará rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

Pronóstico de lluvias para hoy 18 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Sierra y Soconusco).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (centro, este y costa) y Oaxaca (regiones oeste y costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (centro y costa), Estado de México (sur y suroeste), Morelos, Puebla (regiones Valle de Atlixco-Matamoros y Mixteca) y Quintana Roo (este y noreste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango (oeste y sur), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Ciudad de México (sur y suroeste), Tlaxcala (centro, este y sur), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste) y Yucatán (centro y este).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla).

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 18 de octubre de 2025:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Coahuila.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte), Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán (oeste), Oaxaca (este), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Chiapas.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 18 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C con posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas del Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 18 de octubre de 2025:

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (costa norte), Sinaloa (costa norte), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca (sierras y costa), Yucatán y Quintana Roo (costa norte).

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana ambiente fresco a frío, con temperaturas menores a 5 °C en zonas montañosas del Estado de México. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas altas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado en zonas altas; probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (sur y suroeste), con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; y lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 h) y posibles descargas eléctricas en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas menores a 30 km/h en el norte del Estado de México.

Península de Baja California: Cielo medio nublado en el transcurso del día, sin lluvias en la región. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en el noreste de Baja California y en la costa occidental de la península; ambiente templado, siendo fresco en sierras, y frío con temperaturas menores a 5 °C en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el noreste de Baja California y en zonas de Baja California Sur. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en sierras de Baja California y en zonas costeras del oeste de Baja California Sur.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo con nubosidad dispersa en Sonora y medio nublado a nublado en zonas de Sinaloa, sin lluvia en ambos estados. Por la mañana, ambiente cálido en Sinaloa, templado a fresco en Sonora y sierras de Sinaloa, siendo frío en el norte de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido en el norte de Sonora y caluroso en el resto de la región, con temperaturas mayores a 35 °C en el norte de Sinaloa. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Sonora (costa norte) y Sinaloa (costa norte).

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región, y frío en zonas altas del norte de Michoacán. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima, y con temperaturas mayores a 35 °C en el oeste de Michoacán; lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Michoacán (centro y costa); así como chubascos con posibles descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco (oeste y sur) y Colima; dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas; ambiente fresco a templado, siendo frío en sierras de Chiapas y Oaxaca, así como ambiente cálido en el oeste de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en el este de Oaxaca; lluvias puntuales intensas en Chiapas (regiones: Sierra y Soconusco); y puntuales muy fuertes en Guerrero (centro, este y costa) y Oaxaca (regiones oeste y costa), todas con descargas eléctricas; dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Oaxaca (sierras y costa) y Chiapas (sierras). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Guerrero y Oaxaca.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente cálido, siendo templado a fresco con bancos de niebla en sierras de la región, y frío con temperaturas menores a 5 °C en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Tabasco, así como ambiente templado en la zona montañosa de Veracruz; chubascos con descargas eléctricas en Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste y sur), las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de ocasionar deslaves, inundaciones, encharcamientos y posible reducción en la visibilidad; asimismo, se pronostican lluvias aisladas en Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Tamaulipas. Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente cálido. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo; lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Quintana Roo (este y noreste), las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se pronostican chubascos con posibles descargas eléctricas en Campeche (suroeste) y Yucatán (centro y este). Viento del este y noreste en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas Yucatán y Quintana Roo (costa norte).

Mesa del Norte: Cielo medio nublado en el transcurso del día, sin lluvia en Chihuahua y Aguascalientes. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas altas; ambiente fresco, siendo frío en sierras de la región, y muy frío con temperaturas mínimas menores a 0 °C y posibles heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como ambiente templado a cálido en el noreste de Coahuila, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nuevo León y San Luis Potosí, además de ambiente muy caluroso con temperaturas máximas mayores a 40 °C en zonas de Coahuila; chubascos con descargas eléctricas en Durango (oeste y sur); y lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en zonas de San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Mesa Central: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, Sin lluvia en Querétaro y Guanajuato. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas altas de la región; ambiente fresco, siendo frío en sierras de Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, y con temperaturas menores a 5 °C en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de Hidalgo, Puebla y Morelos. Durante la tarde, ambiente caluroso, con temperaturas mayores a 30 °C en zonas de Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos, siendo templado en zonas altas de la región; lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Morelos y Puebla (regiones Valle de Atlixco-Matamoros y Mixteca); dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además se prevén chubascos con descargas eléctricas en Tlaxcala (centro, este y sur); y lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en zonas de Hidalgo. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Bahía de Banderas (Gaviotas), Nay. 31.0; Arriaga, Chis. 27.0; Puebla, Pue. 20.0; Valladolid, Yuc. 18.0; Acaxochitlán (La Laguna), Hgo. y Chilpancingo, Gro. 6.0; Actopan, Ver. 5.0; José María Morelos, Q. Roo y San Pedro Pochutla (Observatorio Puerto Ángel), Oax., 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Culiacán, Sin. 36.0; Torreón y Monclova, Coah. 35.5; Valladolid, Yuc. 34.6; Campeche, Camp. 34.3; Acapulco, Gro. 33.7 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 25.6.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

San Cristóbal de las Casas, Chis. 12.4; Tlaxcala, Tlax. 12.7; Aguascalientes, Ags. 13.4; Pachuca, Hgo. 14.4; Zacatecas, Zac. 14.5 y Aeropuerto Internacional, Cd. De Méx. 16.0.