Lluvias aisladas y viento en Veracruz

noviembre 13, 2025

Para hoy, un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, interaccionará con el ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, originando lluvias puntuales torrenciales con posibles trombas marinas en Quintana Roo (sur), así como lluvias muy fuertes en Campeche, y chubascos en Yucatán; dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas, así como originar encharcamientos e inundaciones. A su vez, canales de baja presión sobre interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, manteniéndose el ambiente frío en horas matutinas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Por otra parte, se prevé durante la noche, se aproxime un nuevo frente frío al noroeste del país, asociado con una vaguada polar, una circulación ciclónica en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento y lluvias aisladas en Baja California.



El Servicio Meteorológico Nacional vigila un canal de baja presión sobre la península de Yucatán; así como la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país. Toda la información en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Pronóstico de lluvias para hoy 13 de noviembre de 2025:



Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Quintana Roo (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán–Sierra Negra), Morelos, Estado de México y Guerrero.

Las lluvias fuertes a puntuales torrenciales fuertes, podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 13 de noviembre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste).



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 13 de noviembre de 2025:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 13 de noviembre de 2025:



Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura y posibles trombas marinas: costas de Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde se pronostica ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en el Estado de México, y sin lluvia en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.



Península de Baja California: Durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en Baja California; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Baja California Sur. Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de la península; ambiente fresco en la región, y muy frío con posibles heladas en zonas serranas de Baja California. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en la península.



Pacífico Norte: Por la mañana, cielo despejado, ambiente fresco a templado en la región, y muy frío con posibles heladas en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido, nublados dispersos durante el día, sin lluvia en Sinaloa y Sonora. Viento del oeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la región.



Pacífico Centro: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, se prevé cielo medio nublado con lluvias aisladas en Michoacán; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Viento del noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de 30 km/h en la región.



Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido con chubascos y descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas, además de lluvias aisladas en Guerrero. Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y viento del oeste de 10 a 20 km/h con rachas de viento de 30 km/h en Guerrero. Se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.



Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío con heladas en zonas altas de Veracruz, y fresco a templado en el resto de la región. Durante la tarde, ambiente templado a cálido con chubascos en Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco; así como lluvias aisladas en Tamaulipas y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca). Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Tamaulipas, y rachas de 35 km/h en Veracruz y Tabasco.



Península de Yucatán: Por la mañana, ambiente fresco y durante la tarde, ambiente templado. Cielo nublado con lluvias puntuales torrenciales en Quintana Roo (sur) y lluvias puntuales muy fuertes en Campeche (este); dichas lluvias podrían originar encharcamientos e inundaciones, así como chubascos en Yucatán. Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas. Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de atura y posibles trombas marinas en costas de Quintana Roo.



Mesa del Norte: Por la mañana, cielo despejado, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí, siendo gélido en zonas altas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Coahuila y Nuevo León, y rachas de 30 km/h en el resto de la región.



Mesa Central: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío con heladas en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado; cielo medio nublado con lluvias aisladas en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán–Sierra Negra) y Morelos. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Villa de Allende, Edo. Méx. 4.0; Villa Corzo, Chis., 3.0; Actopan, Ver. y Benito Juárez, Q. Roo, 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 39.0; La Paz, B.C.S., 36.8; Monclova, Coah., 36.0; Puerto Ángel, Oax., 35.6; Colima, Col., y Acapulco, Gro., 35.2; Hermosillo, Son., 35.0; Tepic, Nay., 34.0; Ejido Nuevo León, B.C., 33.6; Cd. Guzmán, Jal. 33.0 y Tacubaya, CDMX, 25.6.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Santa Lucía, Edo. Méx. y San Luis Potosí, S.L.P., 4.0; Querétaro, Qro., 5.0; Puebla, Pue. y Pachuca, Hgo., 6.0; Aguascalientes, Ags., 7.0; Aeropuerto Internacional, CDMX, 8.0; Puebla, Pue., 8.4 y Huajuapan de León, Oax., 9.4.