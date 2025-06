Libro sobre Tenochtitlán gana premio en Francia

junio 24, 2025

PARIS, FRANCIA.- El libro Mexico-Tenochtitlan: Dynamism at the Center of the World obtuvo el prestigioso Prix Raymond et Yvonne Lantier 2025, otorgado por la Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Francia. El galardón reconoce a esta obra como una investigación arqueológica e histórica de alta calidad, centrada en uno de los centros urbanos más influyentes del México prehispánico.

Editado por Barbara Mundy, Leonardo López Luján y Elizabeth H. Boone, el libro fue publicado en febrero por Dumbarton Oaks, centro de estudios de Harvard University. La publicación es fruto de una reunión académica realizada tras la pandemia y compila 13 capítulos que exploran la fundación, auge y persistencia de Tenochtitlán como núcleo del mundo mexica.

A lo largo del volumen, se abordan múltiples aspectos de la ciudad mexica: su surgimiento a partir del siglo XIII, su transformación en un poder central político, económico y espiritual, y su capacidad de adaptación incluso tras la invasión española y la caída del imperio en 1521.

El libro está dedicado a la memoria del destacado historiador y antropólogo Alfredo López Austin, quien falleció en 2021. Su legado intelectual sobre la cosmovisión nahua y el mundo mesoamericano influyó profundamente en generaciones de investigadores, tanto en México como en el extranjero.

En total, 15 académicos de México, Estados Unidos y Japón participan en el volumen con ensayos basados en décadas de investigación arqueológica. Entre los temas abordados destacan los hallazgos del Proyecto Templo Mayor, fundado por Eduardo Matos Moctezuma, así como el análisis de ofrendas, entierros, esculturas, manuscritos, objetos rituales y expresiones del arte imperial mexica.

La obra también examina cómo persistieron ciertas prácticas y estructuras sociales tras la conquista, lo que demuestra que Tenochtitlán no desapareció con la llegada de los españoles, sino que continuó como un centro urbano vivo cuya herencia aún se percibe en la Ciudad de México actual.

Este premio representa no solo un reconocimiento individual para los editores y autores, sino también un impulso al estudio de la historia de Tenochtitlán y de las culturas mesoamericanas. La distinción francesa reafirma la importancia de una visión multidisciplinaria y global para comprender uno de los capítulos más ricos del pasado de América.