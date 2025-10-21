Expresidente francés Nicolas Sarkozy es ingresado a prisión

octubre 21, 2025

El día de hoy, el expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido puesto a disposición de las autoridades en la prisión de La Santé, la única prisión de la ciudad de París. En septiembre de este año, el exmandatario fue condenado a un período de cinco años en prisión por financiación ilegal de campañas.

Este martes 21 de octubre, Nicolas Sarkozy se convirtió en el primer exjefe de Estado francés en ser condenado a prisión desde la Segunda Guerra Mundial con Philippe Pétain, colaborador de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

Al político francés se le acusa de recibir financiamiento ilegal para su campaña presidencial en 2007 por parte del entonces dictador libio Muamar el Gadafi, quien fuese derrocado en 2011. No obstante, fue absuelto de dos cargos más en su contra, a saber, corrupción y malversación de fondos.

Hasta donde se tiene conocimiento, el exdirigente francés estará en la prisión de La Santé, en una celda de 10 metros cuadrados, aislado del resto de la población carcelaria. No obstante, sus abogados ya se encuentran trabajando en su solicitud de libertad condicional, la cual es un derecho que la ley francesa otorga a los prisioneros que cuentan con más de 70 años.

Por otro lado, este acontecimiento ha logrado polarizar a la población francesa, pues solo el 60 por ciento de los franceses estaría de acuerdo con la sentencia hacia el exmandatario. Asimismo, políticos de tendencias conservadoras como Marine Le Pen han externado su desacuerdo y preocupación por lo sucedido, mientras que políticos de izquierda como Manuel Bompard se han manifestado a favor.