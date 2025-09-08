Primer Ministro de Francia pierde moción de confianza; deberá presentar su renuncia

septiembre 8, 2025

La Asamblea Nacional de Francia rechazó una moción de confianza contra el Gobierno del primer ministro François Bayrou, con 364 votos en contra y sólo 194 a favor; lo que obliga al funcionario a presentar su dimisión y al presidente Emmanuel Macron a buscar un cuarto primer ministro en 12 meses.

De los 589 diputados que conforman la Cámara, estuvieron presentes 573 y, de éstos, 558 emitieron su voto; 15 de ellos se abstuvieron, según los resultados presentados por el presidente de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet.

François Bayrou apostó a que los legisladores respaldarían su opinión de que Francia debe recortar el gasto público (hasta 44 mil millones de euros anuales) para reparar sus deudas. “El primer ministro debe presentar la dimisión del Gobierno al Presidente de la República“, proclamó Braun-Pivet antes de cerrar la sesión.

Ahora, Emmanuel Macron deberá buscar a un Primer Ministro que pueda lograr la confianza de la Cámara, para lo que se especula podría intentar presentar a un candidato del Partido Socialista. Precisamente el portavoz parlamentario socialista, Boris Vallaud, destacó el “rechazo masivo” a las políticas de Bayrou expresado en la votación.

Desde la extrema derecha, clave por su alianza con la izquierda para derribar a François Bayrou, Jordan Bardella planteó la necesidad de “hablar sobre el futuro del país”. “El Gobierno de Bayrou ya es historia. El cambio no espera: ¡Hablemos del futuro del país!”, abundó el presidente de la Agrupación Nacional en su cuenta en X.

Mientras, el líder de la formación de izquierda La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, subrayó la “victoria” que supone la caída de François Bayrou. “Bayrou ha caído. Victoria y alivio popular. Macron está ahora en primera línea frente al pueblo. Él también debe irse“, afirmó también en X.

Para la líder de Los Verdes, Marine Tondelier, el sucesor de Bayrou debería ser un “‘Premier’ de las filas del Nuevo Frente Popular”, en referencia a la coalición de izquierda que agrupa a LFI, ecologistas y socialistas. “Un año después de las elecciones legislativas ya es hora de respetar el voto del pueblo francés. Estamos listos”.