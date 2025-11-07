Imputan y encarcelan a sospechosos por el robo de joyas en el museo del Louvre, Francia

noviembre 7, 2025

La Fiscalía de París confirmó que un juez de instrucción formalizó la imputación de dos individuos detenidos por la Policía francesa, vinculados al millonario robo de joyas perpetrado en el Museo del Louvre el 19 de octubre de 2025.

Tras ser imputados, el juez también decretó la prisión provisional para ambos sujetos, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y dar con el paradero del botín.

Los dos sospechosos enfrentan cargos graves que reflejan la naturaleza organizada del delito:

Acusación Formal: Ambos fueron formalmente acusados de “robo en banda organizada” y “asociación de malhechores en vista de cometer un delito”. Estos cargos pueden acarrear penas de hasta 15 y 10 años de cárcel, respectivamente.

Identidad de los Sospechosos: Los detenidos son dos hombres:

Uno de 34 años, de nacionalidad argelina e instalado en Francia desde 2010. Este sujeto fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando presuntamente intentaba embarcar hacia su país de origen.

Otro de 39 años, de nacionalidad francesa y originario de Aubervilliers, en las afueras de París.

La fiscalía informó que ambos sujetos, que cuentan con antecedentes penales, reconocieron parcialmente su participación en el robo. Además, se encontraron muestras de su ADN en la escena del crimen, específicamente en la Galería de Apolo, la sala donde ocurrió el hurto.

Robo de Joyas Imperiales: Entre el botín sustraído se encontraban joyas de gran valor histórico, como una diadema de perlas perteneciente a la emperatriz Eugenia de Montijo y un conjunto de zafiros de la reina María Amelia.

Paradero del Botín: A pesar de las detenciones y los avances en la imputación, las joyas robadas continúan en paradero desconocido.

Las autoridades no descartan la existencia de otros responsables, cómplices o la posibilidad de que el robo haya sido ejecutado por encargo. La investigación, a cargo de la Brigada de Represión del Crimen organizado de París, sigue abierta.