Estos son los principales nominados a los Grammy 2026

noviembre 7, 2025

La Academia de la Grabación reveló la lista de nominados para los Grammy 2026, en una edición marcada por la diversidad de géneros y una fuerte presencia de artistas urbanos y pop. Entre los nombres que dominan las nominaciones figuran Kendrick Lamar, Bad Bunny, Lady Gaga y Billie Eilish.

En la categoría Álbum del Año compiten trabajos que han generado amplio debate crítico y comercial, con Kendrick Lamar posicionado como uno de los favoritos tras encabezar las nominaciones generales. Albums de artistas como Lady Gaga y Bad Bunny también aparecen entre los contendientes, lo que refleja la mezcla de propuestas sonoras que llega al bloque central de la premiación.

Te puede interesar: Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por 35 mdd

Para Grabación del Año la lista incluye sencillos que han definido la temporada musical, donde se entrecruzan influencias del pop, el rap y la música latina. Canciones de Bad Bunny, Billie Eilish y colaboraciones de artistas emergentes aparecen entre los nominados.

La categoría Canción del Año reconoce composición y letra, y en 2026 reúne autores y intérpretes que han dominado las listas y las plataformas de streaming. Nombres como Sabrina Carpenter y Doechii aparecen vinculados a candidaturas en las categorías principales, junto a compositores que trabajaron en temas de grandes figuras como Lady Gaga y Kendrick Lamar.

En Mejor Artista Nuevo figuran propuestas que irrumpieron con fuerza durante el último ciclo, y la inclusión de voces frescas plantea un pulso entre carreras emergentes con alto alcance en redes y propuestas más tradicionales, como lo son Addison Rae, Katseye y Lola Young.

Nominados a Álbum de año.

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
  • SWAG, Justin Bieber
  • Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice
  • MAYHEM, Lady Gaga
  • GNX, Kendrick Lamar
  • MUTT, Leon Thomas
  • CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator

Canción del año.

  • ABRACADABRA, Lady Gaga
  • ANXIETY, Doechii
  • APT, Rosé, Bruno Mars
  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
  • GOLDEN (from kpop demon hunters), HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
  • Luther, Kendrick Lamar f. SZA
  • Manchild, Sabrina Carpenter
  • Wildflower, Billie Eilish

Record del año.

  • ABRACADABRA, Lady Gaga
  • ANXIETY, Doechii
  • APT, Rosé, Bruno Mars
  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
  • The Subway, Chappel Roan
  • Luther, Kendrick Lamar f. SZA
  • Manchild, Sabrina Carpenter
  • Wildflower, Billie Eilish

Artista nuevo.

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marías
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young 
Etiquetas