La inteligencia artificial toma la pasarela

La inteligencia artificial está entrando cada vez más en nuestras vidas, por ello cuando incursionó en el mundo de la moda las posibilidades se volvieron infinitas. Sin embargo, con ello también vienen grandes desafíos y riesgos para los modelos y profesionales en la industria de la moda.

En abril del 2017, la modelo virtual Shudu Gram apareció por primera vez en Instagram, en manos de su creador James Wilson Cameron, un joven fotógrafo de moda que en ese entonces experimentaba con el modelaje 3D. Foto: The Diigitals, Shudu Gram, the first digital supermodel

El impacto que logró la aparición de Shudu entre las marcas y los cibernautas fue lo que llevaría más adelante a la creación de The Diigitals, la primer agencia de modelaje virtual.

Dentro del mundo del modelaje hay diferentes ramas en las que se conecta con la inteligencia artificial. Una de ellas es a través de las llamadas “musas” es decir modelos profesionales cuyo cuerpo, rostro y movimientos son digitalizados para después ocuparlos en los modelos digitales.

Foto: The Diigitals Muses-Alexsandrah

Foto: The Diigitals, Janice Drummond mo-cap for Shudu

Tal es el caso de Alexsandrah Gondora, Misty Bailey, Janice Drummond y Alek Deng Malek, entre otras, quienes modelan y encarnan a Shudu para diferentes campañas.

“Los modelos digitales serán una gran parte de la industria de la moda. Estoy honrada de tener la oportunidad de ser parte de la revolución y encarnar a la primer supermodelo digital del mundo.”- Janice Drummond

Influencer virtual en busca de la inclusión

En 2022,The Diigitals en colaboración con Down Syndrome International (DSI) y la agencia Forsman y Boderfors, presentaron a Kami, una modelo e influencer digital con síndrome de down con el propósito de promover y celebrar la diversidad en el metaverso.

Foto: The Diigitals

Detrás del proceso de su creación se encuentran más de cien retratos de mujeres con síndrome de down para formar el algoritmo y entregar un solo rostro. Posteriormente se hizo su modelaje 3D en la plataforma Daz3D.

“No soy real, pero estoy hecha por cientos de mujeres reales con una misión en común: hacer del mundo digital un lugar donde todos pertenezcan”

A diferencia de Lil Miquela , creada por Trevor McFedriers y Sara Decou, y demás influencers digitales, el personaje de Kami busca abrir las puertas a la diversidad y a un mundo digital más inclusivo, puesto que se con su creación se pretende invitar a las marcas a mejorar y ampliar la visibilización de sus modelos incluso en el mundo digital.

Galaxia, modelo más allá de lo humano

Y a propósito de la diversidad y la libertad creativa a la que es posible acceder con la IA, diversas marcas también apuestan por hacer modelos digitales que se salgan por completo del canon y que puedan lucir colecciones fuera de este mundo.

Foto: The Diigitals, Galaxia

Los pros y contras de la inteligencia artificial en la industria de la moda

Tras conocer las múltiples posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial en diversos campos, la industria de la moda no podría quedarse atrás. Mientras que en el modelaje tradicional, los modelos deben desplazarse a las diferentes locaciones en que serán fotografiados, con la inteligencia artificial el alter ego de los modelos hace el trabajo pesado del desplazamiento, permitiendo estar en más de una campaña a la vez y con ello reducir costos significativos del pasaje.

Otro de los factores por los que se está a favor de la incursión del modelaje virtual es que se pueden crear imágenes personalizadas para las marcas a un coste mucho menor, además de ello, factores como la luz solar o el clima ya no serán un problema.

Igualmente, la diversidad y la inclusión por la que apostaba The Diigitals con Kami, la influencer digital con síndrome de down, podría verse aún más ampliada con la incorporación de modelos con diferentes discapacidades, etnias e identidades

Sin embargo, otros más son los que consideran la llegada de la IA al modelaje como una amenaza hacia los servicios tradicionales que son desplazados lentamente. Profesionales del sector como fotógrafos, maquillistas, estilistas, entre otros, dejan de ser la primera opción.

Por otro lado, Shereen Wu, una modelo taiwanesa observó como en un desfile de moda, su rostro había sido cambiado por el de otra persona sin su consentimiento. Foto: The Guardian, Shereen Wu

Model Alliance reflejó en una encuesta que varios modelos afirmaban haber sido sometidos a un escaneo de su cuerpo para obtener un modelo 3D, sin tener conocimiento del uso que tendría.

Al respecto, el principal miedo que se tiene a la IA en esta industria es que se violen los derechos de los modelos y se explote su imagen o bien se use sin su conocimiento en diversos medios, llegando incluso en la pornografía, como ya sido el caso con varios actores y actrices de Hollywood.

En busca de regulaciones legales de la IA en la moda

Frente a todo esto, las quejas de los modelos no se han hecho esperar. Agencias como de Model Alliance en Nueva York buscan que se establezcan protecciones laborales para sus modelos, así como transparencia y legalidad de las marcas al dejar por escrito el uso que tendrá la réplica digital de un modelo. Así mismo se exige que se busque el consentimiento de estos cada vez que se altere su réplica digital con IA y que sean notificados de las consecuencias que podría haber.

Al final queda esperar que todas estas demandas sean tomadas en cuenta por las marcas, y que ambas partes sean concientes de los riesgos y beneficios que implica tener a la IA dentro del modelaje.