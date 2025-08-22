La Cineteca Nacional y la AMACC presentan su multipremier “Rumbo al Ariel 2025”

agosto 22, 2025

Como parte del ciclo Rumbo al Ariel 2025, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), en colaboración con la Cineteca Nacional, presentarán una multipremier compuesta por la exhibición de diez largometrajes nominados.

De este modo, la Multipremier se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto en la Cineteca Nacional México y la Cineteca Nacional de las Artes, donde serán exhibidos los cinco largometrajes nominados en la categoría de Mejor Película y los nominados a Mejor Documental.

Cabe señalar que las funciones presentadas ese día serán de entrada gratuita, además algunas de ellas contarán con presencia de talento. A continuación te presentamos la programación con los filmes que serán exhibidos.

Cineteca Nacional de México/ Nominadas a Mejor Película

No nos moverán – Pierre Saint Martin | Sala 10, 15 h

Pedro Páramo – Rodrigo Prieto | Sala 8, 17 h

Sujo – Astrid Romero, Fernanda Valadez | Sala 10, 17:30 h

La cocina – Alonso Ruizpalacios | Sala 8, 20 h

Un actor malo – Jorge Cuchí | Sala 10, 20:30 h

https://youtube.com/watch?v=2DVdzUpQ0wU%3Fsi%3Do_fF95VmSbCAmZ6b

Cineteca Nacional de las Artes/ Nominadas a Mejor Documental

Concierto para otras manos – Ernesto González Díaz | Sala 4, 15 h

Tratado de invisibilidad – Luciana Kapla | Sala 4, 17 h

La mujer de las estrellas y montañas – Santiago Esteinou | Sala 5, 17 h

La falla – Alana Simoes | Sala 4, 20 h

El guardián de las monarcas – Emiliano Ruprah de Fina | Sala 5, 20 h

https://youtube.com/watch?v=bKR9zGR7tDU%3Fsi%3D1QNtBDAkSLZz42Mb

Además de esta Multipremier, el público podrá seguir disfrutando de los filmes nominados en otras categorías, en las más de 80 sedes presenciales distribuidas en 19 estados y 28 ciudades del país, que incluyen Faros, Utopías, Bibliotecas y Cineclubs.

De igual manera, algunas de ellas podrán verse en la plataforma de Festival Open, en el siguiente enlace, realizando un previo registro: https://rumboalariel.amacc.org.mx

Te invitamos a conocer la cartelera completa con las películas nominadas Rumbo al Ariel 2025, en la página de https://amacc.org.mx/rumbo-al-ariel-2025/