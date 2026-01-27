El cine cubano toma la Cineteca Nacional con clásicos restaurados y funciones especiales en 2026

enero 26, 2026

El cine cubano ocupará un lugar destacado en la programación cultural de la Cineteca Nacional de México a partir del 30 de enero de 2026, con un ciclo especial que revisa algunas de las obras más influyentes de su historia. La iniciativa propone un recorrido esencial por una cinematografía reconocida por su relevancia histórica y su aportación estética al cine latinoamericano.

La muestra estará conformada por diez programas que reúnen títulos fundamentales producidos entre los años sesenta y mediados de los ochenta, periodo clave para entender la evolución artística y política del cine en la isla.

Una retrospectiva histórica que revisa momentos clave del cine cubano

En entrevista, Nelson Carro Rodríguez, director de Difusión y Programación de la Cineteca Nacional, explicó que se trata de una selección cuidadosamente construida con el objetivo de ofrecer una visión representativa del legado cinematográfico cubano. La curaduría fue realizada por la Cinemateca de Cuba, a partir de una propuesta conjunta de la Embajada de Cuba en México y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos.

“Se trata de películas clave producidas entre los años sesenta y mediados de los ochenta, elegidas por su importancia cinematográfica y su lugar en la historia del cine cubano”, señala.

La retrospectiva se exhibirá en la sede Xoco, del 30 de enero al 8 de febrero de 2026, con una función diaria que permitirá al público recorrer distintas etapas, estilos y miradas de la filmografía cubana.

Programación diaria reúne clásicos, animación y documentales fundamentales

El ciclo iniciará el viernes 30 de enero con Memorias del subdesarrollo, considerada una de las obras más influyentes del cine latinoamericano. El sábado 31 de enero se proyectará Lucía, mientras que el domingo 1 de febrero incluirá Soy Cuba y el largometraje animado Vampiros en La Habana.

La programación continuará el martes 3 de febrero con De cierta manera; el miércoles 4, con La última cena; el jueves 5, Retrato de Teresa; y el viernes 6, Se permuta. El sábado 7 de febrero se presentará un programa de cortometrajes documentales integrado por Now!, Ociel del Toa, Coffea arábiga, Y tenemos sabor y El arte del tabaco.

El ciclo cerrará el domingo 8 de febrero con una nueva proyección de Vampiros en La Habana y Fresa y chocolate, una de las películas cubanas de mayor proyección internacional.

Memorias del subdesarrollo como eje simbólico de la programación

Carro Rodríguez subrayó que Memorias del subdesarrollo ocupa un lugar central dentro del ciclo, ya que fue la película elegida para la función especial con la que se celebraron los 52 años de la Cineteca Nacional.

“Es un clásico restaurado recientemente y una obra fundamental del cine cubano y latinoamericano, por lo que nos parecía indispensable exhibirla en este contexto”, explica.

El funcionario destacó además el vínculo histórico entre el cine cubano y el mexicano. Durante décadas, recordó, el cine nacional tuvo una presencia decisiva en la isla, mientras que a partir de los años sesenta, el cine cubano se integró al Nuevo Cine Latinoamericano, influyendo de manera directa en el desarrollo del cine documental en México.

Exposiciones de cartel cubano amplían el diálogo visual y cultural

El ciclo cinematográfico estará acompañado por exposiciones dedicadas al cartel cubano de cine, una de las expresiones gráficas más reconocidas de la isla. En la sede Xoco se presenta Cartel Cubano de Cine Arte nuevo para una revolución diferente, organizada por la Cineteca Nacional, la Embajada de Cuba en México y el ICAIC.

La muestra reúne 15 carteles realizados entre 1964 y 1993 por artistas clave como Raúl Martínez, René Portocarrero, Eduardo Muñoz Bachs, Alfredo Rostgaard, Antonio Pérez González Ñiko, René Azcuy, Nelson Ponce y Ernesto Ferrand, y documenta el surgimiento del cartel cinematográfico como una forma de arte público ajena a la lógica comercial.

A partir del 30 de enero, una segunda exposición se instalará en los vestíbulos de las salas 3 y 4 de la Cineteca Nacional Chapultepec, dedicada al cartel cubano de cine internacional, ampliando el intercambio visual y cultural con el público mexicano.

La Cineteca refuerza su vocación de exhibición y formación de públicos

De acuerdo con el director de Difusión y Programación, el Ciclo de Cine Cubano se suma a la misión de la Cineteca Nacional como espacio de preservación, exhibición y formación de públicos, al ofrecer la oportunidad de revisitar obras esenciales de la cinematografía cubana desde una mirada histórica y crítica.

Los horarios y funciones pueden consultarse en cinetecanacional.net y en las redes sociales oficiales de la institución.