La Cineteca Nacional rinde tributo a María Félix con una retrospectiva histórica

enero 13, 2026

La Cineteca Nacional México, recinto de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, ha anunciado un magno homenaje para recordar a la leyenda más grande del séptimo arte nacional: María Félix. Bajo el título “Una diosa para una diosa. La Doña”, este ciclo busca honrar la memoria de quien fuera el rostro más imponente de la Época de Oro.

A través de una minuciosa selección de 24 largometrajes, el público podrá revivir la trayectoria de María de los Ángeles Félix Güereña (1914–2002). Estos títulos ofrecen un recorrido por su fuerza interpretativa, magnetismo y presencia, elementos que consolidaron su legado artístico como una referencia fundamental del cine mexicano.

Cartelera completa: Fechas y proyecciones de enero a febrero

La retrospectiva es posible gracias a la colaboración de instituciones como el IMCINE, Fundación Televisa, Diana Internacional Films, Video Universal y América Móvil. Las funciones se llevarán a cabo del 16 de enero al 8 de febrero de 2026 bajo el siguiente calendario:

16 de enero: El peñón de las ánimas (1942)

17 de enero: Doña Bárbara (1943)

18 de enero: La mujer sin alma (1944)

19 de enero: La monja alférez (1944)

20 de enero: Amok (1944)

21 de enero: Vértigo (1946)

22 de enero: Enamorada (1946)

23 de enero: La mujer de todos (1946)

24 de enero: La diosa arrodillada (1947)

25 de enero: Río Escondido (1948)

26 de enero: Que Dios me perdone (1948)

27 de enero: Maclovia (1948)

28 de enero: Doña Diabla (1950)

29 de enero: La corona negra (1951)

30 de enero: El rapto (1953)

31 de enero: Camelia (1954)

01 de febrero: Los héroes están cansados (1955)

02 de febrero: Tizoc (1957)

03 de febrero: Flor de mayo (1959)

04 de febrero: La cucaracha (1959)

05 de febrero: Los ambiciosos (1959)

06 de febrero: La bandida (1963)

07 de febrero: Amor y sexo (1963)

08 de febrero: La Generala (1970)

El mito de la mujer fuerte: Un legado que rompió estereotipos

María Félix no solo fue una actriz; fue un referente de la cultura nacional que rompió con los estereotipos femeninos de su tiempo. Su filmografía, integrada por casi medio centenar de películas, dio vida a personajes desafiantes que definieron el arquetipo de la femme fatale mexicana.

Su imponente personalidad histriónica y su imagen de mujer independiente la convirtieron en un mito cuya vida y legado despiertan fascinación en las nuevas generaciones.

Exposición fotográfica y conferencias magistrales

Para enriquecer la experiencia, la Cineteca Nacional México (Xoco) recibirá en su explanada principal la exposición “Una diosa para una diosa. La Doña”. Esta muestra de 58 imágenes de gran formato, curada por Héctor Orozco, revela los vínculos de la actriz con figuras como Agustín Lara, Jorge Negrete y el cinefotógrafo Gabriel Figueroa.

El nombre de la exhibición rinde homenaje a la frase pronunciada en 1989 por Guillermo Vázquez Villalobos al entregarle la Diosa de Plata por su trayectoria internacional en España, Francia e Italia: “una diosa para una diosa”.

Finalmente, el especialista Ignacio Durán impartirá dos conferencias sobre el impacto cultural de la actriz los sábados 24 y 31 de enero a las 13:00 h en la Sala 4.