Cineteca Nacional dedica ciclo especial al legado cinematográfico de la familia Revueltas mexicana

febrero 2, 2026

La Cineteca Nacional, en un esfuerzo conjunto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la SGEIA y la Filmoteca UNAM, se suma a las actividades paralelas de la exposición Estéticas Revueltas. Una familia de vanguardia. Este homenaje se materializará en un ciclo de cine especial que tendrá como sede la Cineteca Nacional Chapultepec durante los días 6 y 7 de febrero del presente año, ofreciendo una perspectiva única sobre el impacto de esta dinastía artística en la pantalla grande.

El legado cinematográfico de la familia Revueltas llega a la pantalla

Este ciclo propone una mirada profunda a la relación entre la familia Revueltas y el séptimo arte, subrayando su papel en la creación de una estética cinematográfica comprometida. La familia dejó una huella decisiva en la historia del cine mexicano, influyendo en diversas producciones de la primera mitad del siglo XX mediante su legado multidisciplinario. El programa invita a los asistentes a explorar los cruces entre la música, la fotografía y el pensamiento social que definen a esta familia fundamental de la cultura nacional.

Las obras seleccionadas dialogan con el compromiso político y artístico de los Revueltas, destacando su vigencia en el panorama contemporáneo. Entre las piezas que se proyectarán, resalta la labor de José Revueltas como guionista, la fuerza interpretativa y de producción de Rosaura Revueltas, y las partituras magistrales de Silvestre Revueltas. A continuación, se detallan las películas que forman parte de esta curaduría:

La otra (Roberto Gavaldón, 1946): Una joya del cine negro que cuenta con un guion de José Revueltas, donde su escritura “introduce una mirada crítica sobre la desigualdad social”.

La sal de la tierra (Herbert J. Biberman, 1954): Un filme emblemático donde Rosaura Revueltas protagoniza una historia “profundamente comprometida con las luchas obreras y los derechos de las mujeres”, desafiando la censura de su época.

Redes (Emilio Gómez Muriel y Fred Zinnemann, 1936): Un pilar del cine social que fusiona la denuncia con la “inolvidable partitura de Silvestre Revueltas”, consolidándose como un referente de vanguardia.

Expertos analizan la relación entre la música y el cine social

Como broche de oro para este programa especial, se llevará a cabo la mesa redonda “Redes entre Revueltas”, un espacio de diálogo que profundizará en los aspectos estéticos y formales de la película Redes. La conversación contará con la presencia de Carlos Segoviano, curador del Museo de Arte Moderno; Eduardo Contreras, investigador del CENIDIM; y la cinefotógrafa Claudia Becerril. Esta actividad busca enriquecer la experiencia de los espectadores antes de que la exposición en el MAM concluya su ciclo el 8 de febrero de 2026.

La cartelera y las actividades académicas están diseñadas para facilitar el acceso a la memoria fílmica de México de forma dinámica y profesional. Los interesados podrán disfrutar de la siguiente programación en la Sala 1 de Cineteca Nacional Chapultepec: