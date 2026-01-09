Sheinbaum analiza posible visita a Brasil en mayo

enero 9, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Acapulco, Guerrero.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este viernes que analiza realizar una visita oficial a Brasil durante el mes de mayo, esto tras sostener una conversación telefónica el jueves con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. La posible gira forma parte del fortalecimiento de la relación bilateral entre ambas naciones.

Durante la llamada, ambos mandatarios revisaron los avances alcanzados desde la visita a México del vicepresidente brasileño y una amplia delegación del gabinete de Lula da Silva, quienes se reunieron previamente con autoridades mexicanas y representantes empresariales para explorar proyectos conjuntos. Sheinbaum destacó que dichos encuentros han permitido abrir áreas de cooperación en sectores estratégicos.

“Hablamos del seguimiento (…) vinieron empresarios y hay un avance significativo en algunas áreas de trabajo y de colaboración, entonces, que podamos fortalecer estas áreas”, declaró la presidenta al referirse a la conversación. También confirmó que Lula da Silva la invitó formalmente a viajar a Brasil, invitación que, dijo, será evaluada en los próximos meses.

Sheinbaum subrayó que el objetivo central del encuentro propuesto sería consolidar acuerdos en materia económica, tecnológica y de inversión, así como profundizar el intercambio entre ambas administraciones. La mandataria señaló que el diálogo se enmarca en la visión de una política exterior enfocada en cooperación latinoamericana.

Otro tema abordado durante la llamada fue la agenda conjunta para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, problemática que ambos países han definido como prioritaria. La presidenta informó que México y Brasil buscan intercambiar experiencias, estrategias legislativas y modelos de atención para fortalecer políticas públicas en la materia.

En ese sentido, Sheinbaum adelantó que la secretaria Citlali Hernández se pondrá en contacto con autoridades brasileñas para ampliar la información técnica y coordinar posibles trabajos interinstitucionales. La mandataria concluyó que la relación con Brasil representa una oportunidad de construir alianzas que contribuyan al desarrollo y bienestar de ambas naciones.