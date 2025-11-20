Incendio en la COP30 de Brasil obliga a evacuar asistentes

noviembre 20, 2025

Un incendio en el pabellón central de la COP30 en Brasil obligó a evacuar a delegados, periodistas y observadores mientras bomberos y personal de seguridad trabajaban para controlar las llamas. El fuego se originó cerca de una entrada y provocó una rápida propagación de humo que activó los protocolos de emergencia y la salida ordenada de las personas presentes.

La organización de la cumbre informó que no se registraron heridos de gravedad, aunque varias sesiones y reuniones programadas en la Zona Azul quedaron interrumpidas. Equipos de respuesta inicial usaron extintores hasta la llegada de los bomberos locales, que lograron contener el siniestro y ventilar las áreas afectadas.

Videos y transmisiones en vivo mostraron escenas de confusión y evacuación apresurada; además, varias carpas y estructuras temporales sufrieron daños por calor y humo, lo que complica la continuidad de actividades complementarias. Ante esos efectos, las autoridades locales anunciaron una investigación para determinar la causa del fuego y descartar fallas eléctricas o actos intencionales.

En lo inmediato, la COP30 activó controles más estrictos en los accesos y reforzó protocolos de seguridad; la organización indicó que restablecerá la agenda cuando las condiciones de infraestructura y salud lo permitan y que varias bilaterales se realizarán por vías alternas mientras avanza la evaluación y la investigación.