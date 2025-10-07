Jordi Alba anuncia su retiro como futbolista profesional

octubre 7, 2025

Este martes, anteriormente se desempeñó como el lateral izquierdo histórico del FC Barcelona, Jordi Alba, anunció que se retirará del fútbol al final de la presente temporada. Por medio de un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, el catalán agradeció a su familia y a todos los equipos en los que estuvo.

La publicación tomó por sorpresa a los seguidores de la MLS y del Inter de Miami, club al que llegó en 2023 y que en el pasado mes de mayo había extendido su contrato hasta 2027.

Alba cierra su etapa en el equipo de Florida con una Supporter´s Shield y una Leagues Cup, ganadas en 2024 y 2023, respectivamente. Aunque en su etapa no pudo ganar la MLS (aún no finaliza esta temporada), fue parte de la plantilla que hizo el récord de puntos en una temporada, y en la presente campaña ha jugado 28 partidos, registrando 5 goles y 9 asistencias.

La historia de Alba en la máxima categoría profesional inició en Valencia, pero fue en Barcelona donde alcanzó el nivel más alto de su carrera, ganando 6 veces La Liga, una Champions League, una Supercopa de Europa, un mundial de clubes, cinco Supercopas de España y siete Copas del Rey. Llegó a ser primer capitán y estar entre los equipos de la temporada de la UEFA y de España.