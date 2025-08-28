INE impulsa credencialización de veracruzanos en el extranjero

agosto 28, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en Veracruz, Sergio Vera Olvera, informó que se está reforzando la campaña de credencialización de mexicanos en el extranjero, principalmente en países de Europa y Asia, con el fin de garantizar su derecho a la identidad y al voto.

De acuerdo con el funcionario, actualmente más de 1.9 millones de mexicanos que viven fuera del país cuentan con su credencial de elector, de los cuales poco más de 79 mil son originarios de Veracruz. Sin embargo, solo 32 mil figuran en la lista nominal del estado.

Vera Olvera destacó que la estrategia no solo busca ampliar la participación política de los connacionales, sino también garantizarles un documento oficial de identidad.

“Esto obedece a un principio básico de que nuestros compatriotas tengan una identificación y también que les permita votar desde el extranjero. Estamos implementando campañas muy ambiciosas de credencialización en otros países, no solo en la Unión Americana, donde existe la mayor concentración de mexicanos”, explicó.

El programa también responde al aumento de deportaciones, con el objetivo de que quienes regresan al país cuenten con una identificación válida.

Respecto a las redadas migratorias en Estados Unidos, Vera Olvera reconoció que existe preocupación entre la comunidad migrante sobre el posible uso de la credencial para localizarlos. No obstante, aseguró que el INE garantiza la secrecía de los datos personales y que la información entregada no se comparte con ninguna otra autoridad.

El procedimiento es relativamente sencillo:

Agendar cita en un consulado o embajada.

Presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación con fotografía.

En caso necesario, registrar el acta en Veracruz.

Las credenciales se envían desde la Ciudad de México al domicilio proporcionado en un lapso de 15 a 20 días.

Finalmente, Vera Olvera recordó que se calcula que al menos 12 millones de mexicanos residen fuera del país, lo que hace fundamental robustecer las campañas de credencialización y fomentar su participación en los procesos electorales.