INE aprueba nuevo diseño de la Credencial para Votar

agosto 7, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un nuevo diseño para la Credencial para Votar, tanto para ciudadanos en México como para aquellos que residen en el extranjero, con innovaciones tecnológicas y elementos de seguridad que buscan evitar falsificaciones.

Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, destacó que la nueva credencial será “prácticamente infalsificable” e incluirá tintas especiales, microtextos y un elemento táctil para personas con discapacidad visual. En la versión para el extranjero se incorporarán códigos QR para facilitar la verificación.

“El diseño también contempla una fotografía digital a color visible en el reverso, que sustituye la antigua imagen impresa con tinta ultravioleta”, explicó Castillo Loza. La producción del nuevo modelo comenzará a finales del primer semestre de 2026, tras un proceso de licitación para definir a la empresa encargada.

Avances en identificación de personas desaparecidas

Durante la misma sesión, se informó sobre la firma de 37 convenios para el uso de biometría en la identificación de personas y la colaboración en la búsqueda de desaparecidos. No obstante, Castillo Loza expresó su preocupación por la falta de avance en la suscripción de acuerdos.

“Lamentamos la resistencia de algunas autoridades para colaborar en este esfuerzo conjunto que es vital para la identificación y localización de personas desaparecidas”, señaló.

Designación de consejerías y procesos electorales

El INE aprobó convocatorias para designar nuevos consejeros en Zacatecas y Coahuila, y recibió informes sobre la supervisión de elecciones locales en Durango, Veracruz y Pantelhó, Chiapas.

En materia de recursos para los Organismos Públicos Locales (OPL), se advirtió que Zacatecas y Yucatán presentan un riesgo alto, mientras que otros estados registran riesgo medio. Además, se actualizaron lineamientos para la geografía electoral y se respondieron consultas de organizaciones civiles sobre registro de partidos y participación ciudadana.