Índice de feminicidios se redujo en un 30 por ciento 

diciembre 4, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- En el primer año de la actual administración se redujo en un 30 por ciento el indice de feminicidios en la entidad veracruzana, dio a conocer la gobernadora Rocío Nahle García, durante su comparecencia por la Glosa de su Primer Informe de Gobierno.

En las respuestas que dio a los cuestionamientos de los diputados y diputadas de las diferentes fracciones parlamentarias, dijo que de acuerdo a las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública reporta que en lo que va del año se reportaron 33 casos de feminicidios en la entidad.

“A mí no me gusta nunca dar cifras de feminicidio, yo quisiera que nunca, nadie, ninguna familia sufra eso, es una cosa muy dolorosa en donde nunca se recupera una familia, medirlo por números es ponerlo en una estadística. Nosotros hemos bajado casi el 30 por ciento a comparación del año pasado”.

Y destacó que donde más alto índice de feminicidios se registró fue en el 2017 con 102 feminicidios, este año son 33, pero no se debería tener uno solo, donde en la mayoría el responsable es una persona cercana a la víctima.

En ese sentido, la gobernadora Nahle destacó que el programa Veracruzana Protegida ha permitido que mil 200 mujeres reciban medidas de protección emitidas por un juez o jueza en línea, evitando llegar al grado máximo de la violencia.

“Es una herramienta que permite a la mujer hablar antes, ya cuando llega al feminicidio es porque ya pasó una violencia en su casa o en su entorno, que ya sufrió algo, entonces que mil 200 mujeres hayan tenido la valentía es maravilloso. Estas 33 no debieron morir, tengo que promover más”.

Agradeció al Poder Judicial que mantiene a un juez o jueza en línea las 24 horas, que les otorga medidas de protección de manera inmediata, sin necesidad de acudir a la Fiscalía General del Estado, y quien de inmediato solicita a la Secretaría de Seguridad Pública elementos para resguardar a la posible víctima.

“Sí hemos bajado, pero es un tema que, me lo preguntan, lo tengo que contestar, pero bueno”, finalizó.