Incremento al salario mínimo podría ampliar la informalidad, advierte CANACINTRA Xalapa

diciembre 10, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El aumento al salario mínimo para 2025 generará nuevos retos para el sector productivo y podría incentivar el crecimiento de la informalidad, advirtió Blanca Esther Hernández Pazos, presidenta interina de CANACINTRA Xalapa.

Señaló que, aunque diciembre representa un periodo de actividad económica importante para las empresas, el cumplimiento de obligaciones como aguinaldos y el ajuste salarial siempre implica presión financiera.

“Confiemos en que las buenas prácticas y las políticas públicas nos han ayudado. Las empresas formales tienen la previsión para los aguinaldos, pero siempre es complicado. Donde vemos mayores dificultades es en la parte informal, así sí”, indicó.

Hernández Pazos explicó que el incremento del salario mínimo, estimado en alrededor del 13%, no sólo impacta directamente en la nómina, sino también en las cuotas patronales, lo que puede empujar a micro y pequeños negocios a dejar la formalidad.

“Cada vez que hay un incremento de este tipo, vemos características de informalidad. El empresario prefiere irse a lo informal lejos de hacerlo más formal, porque las cuotas patronales también aumentan”, detalló.

Afirmó que las cámaras empresariales trabajan en estrategias de prevención y capacitación para que las empresas puedan adaptarse al incremento salarial sin comprometer su permanencia en la formalidad.

«Buscamos capacitación para que las empresas puedan prevenir afectaciones y maximizar sus recursos. Un empleado con prestaciones de ley es un empleado fiel, y eso debemos reconocerlo”, dijo.

Subrayó que, históricamente, la industria de la transformación ha otorgado salarios superiores al mínimo.

“La industria siempre ha pagado más del salario mínimo. Eso es importante destacarlo”, señaló.