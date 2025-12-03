Sheinbaum y STPS anuncian aumento hístorico al Salario Mínimo

diciembre 3, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, informó que a partir del 1 de enero de 2026 el salario mínimo general aumentará 13 por ciento, al pasar de 278.80 a 315.04 pesos diarios, equivalente a 9 mil 582.47 pesos mensuales.

Detalló que el acuerdo fue aprobado por consenso unánime entre los sectores obrero, empresarial y el gobierno federal.

Señaló que el aumento forma parte del compromiso constitucional de recuperar el poder adquisitivo hasta alcanzar el equivalente a 2.5 canastas básicas, establecido en el compromiso 56 de los “100 compromisos del segundo piso de la transformación” anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento será de 5%, de 419.88 a 440.87 pesos diarios, es decir, 13 mil 409.80 pesos mensuales.

Con esta actualización, afirmó el funcionario, el salario en esa región alcanza la posibilidad de cubrir 2.8 canastas básicas, superando ya la meta planteada.

Bolaños destacó que, con el ajuste de 2026, el salario mínimo habrá recuperado 154.2% de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación, alcanzando en términos reales su nivel más alto desde 1980 y revirtiendo la caída registrada en el periodo neoliberal.

En la frontera norte, añadió, se mantiene por encima del máximo histórico observado en 1976.

El funcionario subrayó que el monto aprobado permitirá cubrir dos canastas básicas en promedio, manteniendo la ruta para llegar a 2.5 canastas en 2030.

También ejemplificó que, con el salario de 2026, una persona podrá adquirir 7.1 kilos de frijol, 6.5 kilos de huevo y 14.8 kilos de tortilla.

“Estamos muy contentos porque este incremento da cumplimiento al objetivo de mejorar el ingreso de las familias mexicanas”, afirmó.