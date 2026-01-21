Trabajadores del CAE exigen pago de salario mínimo vigente y retroactivos

enero 21, 2026

Juan David Castilla

Personal administrativo por contrato del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Doctor Rafael Lucio” protestó nuevamente afuera de la institución para denunciar el incumplimiento en el pago del salario mínimo vigente correspondiente al año 2026, así como la falta de retroactivos.

De acuerdo con Karla Reyes, empleada administrativa del hospital, la primera quincena de enero fue depositada sin el aumento estipulado por ley ni los retroactivos correspondientes.

“Estamos exigiendo que entren en vigor los derechos de los contratos», señaló la quejosa, destacando que hasta el momento no han recibido una fecha de solución por parte de las autoridades.

Por su parte, el Contador Enrique, también trabajador administrativo del CAE, denunció que esta es una práctica recurrente por parte de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).

Según el afectado, el año pasado el ajuste salarial no se realizó sino hasta mayo y no tuvo efectos retroactivos, ignorando lo marcado en el Diario Oficial de la Federación.

Ante la falta de respuesta de los directivos de salud, los manifestantes hicieron un llamado respetuoso a la gobernadora Rocío Nahle García para que intervenga en el conflicto.

«Queremos que se abra un canal de diálogo entre las autoridades de Servicios de Salud de Veracruz y el gobierno del estado», expresó el contador Enrique.

Se estima que tan solo en el CAE existen 400 trabajadores bajo contrato afectados por esta situación, aunque advirtieron que existen empleados en condiciones similares en todo el estado de Veracruz.

Los empleados señalaron que existe un clima de miedo entre sus compañeros, pues muchos de ellos han evitado sumarse a la protesta por temor a que sus contratos, que vencen el último día de abril, no sean renovados.

Los inconformes solo se manifestaron de ocho a nueve de la mañana de este miércoles 21 de enero y después regresaron a sus lugares de trabajo.